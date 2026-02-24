 మీరు నిజంగా సిగ్గరులా లేక భయస్తులా? | Helath Tips: Introverts vs. Extroverts: These 5 Things Never Say | Sakshi
మీరు నిజంగా సిగ్గరులా లేక భయస్తులా?

Feb 24 2026 7:10 AM | Updated on Feb 24 2026 7:10 AM

Helath Tips: Introverts vs. Extroverts: These 5 Things Never Say

మనలో చాలామంది నలుగురిలోకి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడరు. కొత్త వారితో మాట్లాడాలంటే తడబడతారు. అప్పుడు వెంటనే ఒక ముద్ర వేసేసుకుంటారు: "నేను ఇంట్రోవర్ట్‌ని బ్రో, అందుకే ఎవరితోనూ కలవలేను." కానీ, ఇక్కడ ఒక పెద్ద సైకలాజికల్ మిస్టేక్ ఉంది. ఇంట్రోవర్షన్ (Introversion) అనేది ఒక వ్యక్తిత్వ రకం (Personality Type), కానీ సిగ్గు (Shyness) లేదా సామాజిక భయం (Social Anxiety) అనేది ఒక భావోద్వేగ సమస్య.

మీరు నిజంగా ఒంటరితనాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా? లేక నలుగురిలోకి వెళ్తే ఎక్కడ అవమానం జరుగుతుందో అని భయపడుతున్నారా? ఈ రెండింటి మధ్య తేడా తెలియకపోతే మీరు మీ వ్యక్తిత్వాన్ని ఎప్పటికీ డెవలప్ చేసుకోలేరు.

1. Introversion vs. Shyness
ఈ కాన్సెప్ట్‌ను ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన Carl Jung దృష్టిలో...

Introversion (అంతర్ముఖత్వం): ఇది మీ శక్తి (Energy) ఎక్కడి నుండి వస్తుంది అనేదానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక ఇంట్రోవర్ట్ ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు రీఛార్జ్ అవుతాడు. వారికి మనుషులంటే భయం ఉండదు, కానీ ఎక్కువ మంది మధ్య ఉంటే శక్తి హరించుకుపోతుంది. వారు క్వాలిటీ టైమ్‌ని కోరుకుంటారు.

Shyness/Social Anxiety: ఇది 'జడ్జ్మెంట్' (Judgment) పట్ల ఉన్న భయం. "నేను మాట్లాడితే ఎవరైనా నవ్వుతారా?", "నేను సరిగ్గా కనిపిస్తున్నానా?" అనే ఆందోళన వల్ల మనుషులకు దూరంగా ఉండటం.

తేడా గమనించండి: ఒక ఇంట్రోవర్ట్ పార్టీకి వెళ్లకూడదని నిర్ణయించుకుంటాడు (Choice). కానీ భయం ఉన్న వ్యక్తి పార్టీకి వెళ్లాలని ఉన్నా, అక్కడ అందరూ తననే చూస్తారేమో అన్న ఆందోళనతో 'ఆగిపోతాడు' (Fear).

2. మోటివేషనల్ పొరపాటు: "Be an Extrovert"
సో-కాల్డ్ ట్రైనర్లు చేసే అతిపెద్ద డ్యామేజ్ ఏంటంటే.. అందరూ ఎక్స్‌ట్రోవర్ట్‌లుగా మారిపోవాలని చెప్పడం.

"స్టేజ్ ఎక్కు, గట్టిగా అరువు, అందరితో కలిసిపో.. అప్పుడే నువ్వు సక్సెస్ అవుతావు" అని చెప్తారు. ఇది మీ సహజ సిద్ధమైన వ్యక్తిత్వాన్ని చంపేయడమే.

ప్రపంచంలో గొప్ప శాస్త్రవేత్తలు, రచయితలు, ఆలోచనాపరులు చాలామంది ఇంట్రోవర్ట్‌లే. మీరు ఎక్స్‌ట్రోవర్ట్‌గా మారాల్సిన అవసరం లేదు, మీలో ఉన్న 'భయాన్ని' పోగొట్టుకుంటే చాలు.

నిజమైన వికాసం అంటే మీ స్వభావాన్ని మార్చుకోవడం కాదు, మీ స్వభావంలో ఉన్న అడ్డంకులను (భయాన్ని) తొలగించుకోవడం.

3. Real Personality Development: బ్రేకింగ్ ది మిత్
Genius Matrix ఫిలాసఫీ ప్రకారం, ఈ కన్ఫ్యూజన్ నుండి బయటపడటం ఎలా?

Step 1: నిజాయితీగా ఒప్పుకోవడం
మిమ్మల్ని మీరు ఒక ప్రశ్న వేసుకోండి: "నన్ను ఒక గదిలో ఉంచి, బయట జనం నన్ను అస్సలు జడ్జ్ చేయరు, అందరూ నన్ను పొగుడుతారు అని గ్యారెంటీ ఇస్తే.. అప్పుడు నేను బయటకు వెళ్తానా?"

మీ సమాధానం 'అవును' అయితే.. మీరు ఇంట్రోవర్ట్ కాదు, మీరు భయపడుతున్నారు (Social Anxiety).

మీ సమాధానం 'కాదు, అయినా నేను ఒంటరిగానే ఉంటాను' అయితే.. మీరు పక్కా ఇంట్రోవర్ట్.

ఈ క్లారిటీ రావడమే పాత ముసుగుని 'Break' చేయడం.

Step 2: సామర్థ్యాన్ని పెంచుకోవడం
మీరు ఇంట్రోవర్ట్ అయినా సరే, సమాజంలో బ్రతకడానికి కమ్యూనికేషన్ అవసరం.

కార్ల్ రోజర్స్ చెప్పినట్లు, 'Self-Acceptance' పెంచుకోండి. "నేను తక్కువ మాట్లాడతాను, అది నా బలం" అని నమ్మండి.

భయం ఉంటే, చిన్న చిన్న సామాజిక పరిస్థితులను ఎదుర్కోవడం (Gradual Exposure) ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది మీ లోపల కొత్త న్యూరల్ పాత్‌వేస్‌ని బిల్డ్ చేస్తుంది.

Step 3: Introvert Power
ఒక ఇంట్రోవర్ట్ తన ఏకాగ్రతను, లోతైన ఆలోచనా శక్తిని ఆయుధంగా మార్చుకున్నప్పుడు అతను అజేయుడు అవుతాడు. ఐన్ స్టీన్, బిల్ గేట్స్ వంటి వారు తమ ఇంట్రోవర్షన్ ని బలహీనతగా చూడలేదు, దాన్ని ఒక సూపర్‌పవర్‌గా మార్చుకున్నారు. అదే 'Beyond' స్టేజ్.

4. మీ అసలు రంగు ఏంటి?
ఈ రోజు ఒక పేపర్ మీద ఈ రెండు కాలమ్స్ రాయండి.

నేను ఇష్టపూర్వకంగా ఒంటరిగా ఉన్న సందర్భాలు ఏవి? (ఉదా: బుక్ చదువుకోవడం, ఆలోచించుకోవడం)

నేను భయం వల్ల వెనక్కి తగ్గిన సందర్భాలు ఏవి? (ఉదా: ఆఫీసు మీటింగ్‌లో పాయింట్ చెప్పకపోవడం, నచ్చిన అమ్మాయితో/అబ్బాయితో మాట్లాడలేకపోవడం)

ఈ రెండో కాలమ్‌కి ఎక్కువ పాయింట్లు ఉంటే, మీరు ఇంట్రోవర్షన్ వెనుక మీ భయాన్ని దాచుకుంటున్నారు అని అర్థం.

ముసుగు వెనుక దాక్కోకండి!
బ్రో, ఇంట్రోవర్ట్ గా ఉండటం ఒక గొప్ప వరం. అది లోతైన వ్యక్తిత్వానికి నిదర్శనం. కానీ ఆ పదాన్ని ఒక సాకుగా వాడుకుని మీ ఎదుగుదలని ఆపుకోవద్దు. మీరు సిగ్గరి కాదు, మీరు భయస్తుడు కాదు.. మీరు కేవలం మీ శక్తిని లోపలికి మళ్లించుకునే వ్యక్తి మాత్రమే అని ప్రపంచానికి నిరూపించండి.

ముసుగు తీసేయండి.. మీ మౌనంలో ఉన్న శక్తిని (Power of Silence) గుర్తించండి. అదే Real Personality Development.

సైకాలజిస్ట్ విశేష్ 
Genius Matrix Hub 
8019 000066

(చదవండి: The 'Ideal Self' Trap: ఎదుటివారిలా ఉండాలనుకోవడమే సమస్య!)
 

