 గతకాలపు గాయాలకు మందు వేయాలి | Health Tips: How Childhood Trauma Can Transform Your Pesonality
గతకాలపు గాయాలకు మందు వేయాలి

Feb 21 2026 7:10 AM | Updated on Feb 21 2026 7:10 AM

Health Tips: How Childhood Trauma Can Transform Your Pesonality

మనిషి వ్యక్తిత్వం అనేది ఒక అందమైన శిల్పం అనుకుంటే, Early Childhood Trauma (బాల్యకాలపు గాయాలు) అనేది ఆ శిల్పం చెక్కేటప్పుడు రాయికి తగిలిన బలమైన దెబ్బలు. చాలామంది వ్యక్తిత్వ వికాసాన్ని కేవలం ఒక "అదనపు నైపుణ్యం"గా భావిస్తారు, కానీ సైకాలజీ ప్రకారం, మీ వర్తమాన ప్రవర్తన వెనుక మీ గతం తాలూకూ నీడలు ఉంటాయి. బాల్యంలో ఎదురయ్యే మానసిక గాయాలు మన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా శాసిస్తాయో ఈ ఆర్టికల్‌లో లోతుగా చర్చిద్దాం.

1. అసలు 'ట్రామా' (Trauma) అంటే ఏమిటి?
ట్రామా అంటే ఒక పెద్ద ప్రమాదం జరగడం మాత్రమే కాదు. ఒక బిడ్డ తన మనసుతో తట్టుకోలేనంత ఒత్తిడికి లోనైనప్పుడు, ఆ అనుభవం మెదడులో ఒక లోతైన ముద్రగా మిగిలిపోతుంది.
* ప్రతిరోజూ ఇంట్లో అరుపులు, తిట్లు వినడం.
* ఆకలి వేసినప్పుడు లేదా భయం వేసినప్పుడు పట్టించుకునేవారు లేకపోవడం.
* ప్రతి చిన్న విషయానికీ శిక్షించడం వల్ల కలిగే భయం.

2. ట్రామా మన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా మార్చేస్తుంది?
బాల్యకాల గాయాలు వ్యక్తిత్వాన్ని మూడు ప్రధాన మార్గాల్లో ప్రభావితం చేస్తాయి.

A. Chronic Insecurity
చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల నుండి సరైన భద్రత లభించని పిల్లలు పెద్దయ్యాక "Anxious Personality" కలిగి ఉంటారు. వీరు ఎప్పుడూ ఏదో కీడు జరుగుతుందని భయపడుతుంటారు. ఎదుటివారు తనను వదిలి వెళ్ళిపోతారేమో అనే భయంతో (Abandonment Fear) అతిగా ప్రవర్తిస్తారు.

B. Emotional Detachment
కొంతమంది పిల్లలు తమ బాధను తట్టుకోలేక ఎమోషన్స్‌ను పూర్తిగా ఆపేస్తారు. వీరు పెద్దయ్యాక చాలా గంభీరంగా, ఎవరితోనూ త్వరగా కలవని "Avoidant Personality" గా మారుతారు. వీరికి ప్రేమను వ్యక్తం చేయడం లేదా ఇతరుల బాధను అర్థం చేసుకోవడం కష్టమవుతుంది.

C. Hyper-vigilance
ట్రామాకు గురైన వారి మెదడు ఎప్పుడూ 'అలర్ట్' మోడ్‌లో ఉంటుంది. ఎవరైనా చిన్న విమర్శ చేసినా దాన్ని తట్టుకోలేరు. చాలా త్వరగా కోపం తెచ్చుకోవడం లేదా విపరీతంగా బాధపడటం వీరి వ్యక్తిత్వంలో భాగమైపోతుంది.

మోటివేషనల్ స్పీకర్లు ఇచ్చే "పాజిటివ్ థింకింగ్" చిట్కాలు ఈ గాయాలను తాకలేవు. "నీ గతాన్ని మర్చిపో, ఈరోజు నుంచి ధైర్యంగా ఉండు" అని చెప్తే సరిపోదు. నీ గతం నీ శరీరంలో, నీ నరాల్లో స్టోర్ అయ్యి ఉంది. దాన్ని అడ్రెస్ చేయకుండా పైన పూసే పూతలు పని చేయవు.

ఉదాహరణకు, ఒక వ్యక్తికి స్టేజ్ ఫియర్ ఉందనుకోండి. మార్కెట్ ట్రైనర్ అతనికి స్పీకింగ్ టిప్స్ ఇస్తాడు. కానీ సైకాలజీ ఆ వ్యక్తి చిన్నప్పుడు స్కూల్ స్టేజ్ మీద ఏదైనా మర్చిపోయినప్పుడు క్లాస్ టీచర్ అందరిముందు కొట్టిన ఆ 'ట్రామా' గురించి మాట్లాడుతుంది. ఆ పాత జ్ఞాపకాన్ని హీల్ చేయకుండా కొత్త కాన్ఫిడెన్స్ రాదు.

3. ట్రామాను అధిగమించి నిజమైన వ్యక్తిత్వాన్ని ఎలా నిర్మించుకోవాలి?

STEP 1: గుర్తించడం
మీ ప్రవర్తనలో ఉన్న లోపాలు (ఉదా: విపరీతమైన కోపం, అభద్రత) మీ చిన్ననాటి ట్రామా నుండి వచ్చాయని గుర్తించడం. "నేను పుట్టుకతో ఇలాంటి వాడిని కాదు, నా పరిస్థితులు నన్ను ఇలా మార్చాయి" అని గ్రహించడమే సగం విజయం. మీ గతంలోని చేదు జ్ఞాపకాలను ఒకసారి వెలికితీసి చూడండి.

STEP 2: రీ-పేరెంటింగ్
మీ చిన్నతనంలో మీకు లభించని ప్రేమను, ధైర్యాన్ని ఇప్పుడు మీరే మీకు ఇచ్చుకోవాలి. దీన్నే 'Inner Child Healing' అంటారు.

మీ మనసులోని ఆ గాయపడిన పిల్లాడిని ఇప్పుడున్న మీరు అక్కున చేర్చుకోవాలి. "నువ్వు సేఫ్ గా ఉన్నావు, నేనున్నాను" అని మిమ్మల్ని మీరు ఓదార్చుకోవాలి. సైకాలజీలో దీన్ని మెంటల్ రీ-వైరింగ్ అంటారు.

STEP 3: ట్రాన్స్‌ఫార్మేషన్
ఒక్కసారి ఆ గాయాల నుండి విముక్తి పొందితే, మీ వ్యక్తిత్వంలో ఒక అద్భుతమైన లోతు వస్తుంది. ట్రామాను జయించిన వ్యక్తిలో ఉండే Resilience (తిరిగి నిలబడే శక్తి) సాధారణ వ్యక్తుల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీ బలహీనతే మీ అతిపెద్ద బలంగా మారుతుంది. అందుకోసం మూడు ప్రశ్నలను నిజాయితీగా మీకు మీరు వేసుకోండి.

మీకు బాగా కోపం వచ్చినప్పుడు లేదా భయం వేసినప్పుడు.. ఆ ఫీలింగ్ మీకు పాత జ్ఞాపకాలను ఏమైనా గుర్తు చేస్తోందా? "నేను చిన్నప్పుడు కూడా ఇలాగే ఫీల్ అయ్యాను కదా!" అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా?

మీ మనసులో ఎప్పుడూ విమర్శించే గొంతు ఎవరిది? అది మీ సొంత ఆలోచనా? లేక చిన్నప్పుడు మిమ్మల్ని తిట్టిన మీ నాన్నదో, టీచర్‌దో లేదా బంధువులదో గొంతుకనా?

మీరు ఒత్తిడిలో ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు? అందరి నుండి దూరంగా వెళ్ళిపోతారా? లేక అందరిపై అరుస్తారా? ఈ ప్రవర్తన మీ రక్షణ కోసం మీరు చిన్నప్పుడే నేర్చుకున్న ముసుగు కాదా?

నిజమైన వ్యక్తిత్వ వికాసం అంటే లోపల ఉన్న ముళ్ళను తీసివేసి, అక్కడ పూలను పూయించడం. ఈ ప్రయాణం కష్టంగా అనిపించినా, ఫలితం మాత్రం అద్భుతంగా ఉంటుంది.

మన గతాన్ని మనం మార్చలేం కానీ, అది మన భవిష్యత్తును శాసించకుండా అడ్డుకోవచ్చు. మీ లోపల ఉన్న గాయాలను హీల్ చేసుకుని బయటకు వచ్చే "Authentic Personality" చాలా పవర్‌ఫుల్.
సైకాలజిస్ట్ విశేష్ 
Genius Matrix Hub 
8019 000066
www.psyvisesh.com

(చదవండి: నిజమైన వ్యక్తిత్వ వికాసం మొదలయ్యేది అప్పుడే..!)

