 11 ఏళ్లకే 25 కోట్ల స్టార్టప్‌.. టెక్‌ ప్రపంచానికి చాలెంజ్‌! | Athvik Amit Kumar's Builds NFC Business Card Startup | Sakshi
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11 ఏళ్లకే 25 కోట్ల స్టార్టప్‌.. టెక్‌ ప్రపంచానికి చాలెంజ్‌!

Jul 7 2026 8:06 AM | Updated on Jul 7 2026 8:06 AM

Athvik Amit Kumar's Builds NFC Business Card Startup

యాప్‌ రే!

గొప్పగొప్ప ఆవిష్కరణలు సైన్స్‌ల్యాబ్‌లోనే పుట్టాల్సిన పని లేదు స్కూలు బ్యాగు మోసే కుర్రవాడి బుర్రలో కూడా పుట్టొచ్చు. ఇందుకు నిదర్శనమే అత్విక్‌ అమిత్‌ కుమార్‌. తమిళనాడుకి చెందిన ఈ కుర్రవాడి వయసేమో 11 ఏళ్లు. ఇంకా స్కూలు చదువులు కూడా పూర్తి కాకుండానే ఓ స్టార్టప్‌ పెట్టి టెక్‌ ప్రపంచానికి చాలెంజ్‌ విసిరాడు.

బిజినెస్‌ కార్డులు వ్యాపారంలో విరివిగా వాడుతుంటారు. ఓ వ్యక్తి అడ్రస్‌ మారినా, లేదా పని చేస్తున్న కంపెనీ మారినా తన బిజినెస్‌ కార్డుని మళ్లీ కొత్తగా తయారు చేయించాలి. ఇది ఎక్కడైనా మామూలుగా జరిగేదే.. కాని ఇదే అత్విక్‌ని ఆలోచింపజేసింది. అప్పుడు పుట్టిన ఆలోచనే డిజిటల్‌ బిజినెస్‌ కార్డ్‌. ఈ కార్డ్‌ మీద ఎన్‌ఎఫ్‌సీ, క్యుఆర్‌ కోడ్‌ ఆధారిత చిప్‌ ఉంటుంది. ఆ చిప్‌ను స్కాన్‌ చేస్తే వ్యక్తి తాలూకు మొబైల్‌ నంబర్, ఈ మెయిల్, అడ్రస్, సోషల్‌ మీడియా ప్రొఫైల్స్, జాబ్‌ పోర్టల్స్, కంపెనీ పేరు, లొకేషన్‌ సహా పూర్తి సమాచారం మన మొబైల్‌ స్క్రీన్‌ మీద కనిపిస్తుంది.

కార్డ్‌ వినియోగించే వ్యక్తి ఓ ప్రత్యేకమైన యాప్‌తో లింక్‌ చేసి ఎప్పటికప్పుడు తన డీటెయిల్స్‌ను అప్‌డేట్‌ చేస్తే సరిపోతుంది. ఇలా ఒక డిజిటల్‌ కార్డ్‌ జీవితాంతం వినియోగించేందుకు సరిపోతుంది. దీనికోసం మళ్లీ పేపర్‌ వర్క్స్, కార్డ్‌ ప్రింటింగ్‌ ఇదంతా చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ వినూత్న ఆలోచనలో ఇటీవల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించింది. పెట్టుబడిదారులు ఈ ఆవిష్కరణ విలువ 25 కోట్లుగా నిర్ధారించారు. స్కూలు బ్యాగు మోసే వయసులో స్టార్టప్‌ పెట్టి ఇంటర్నేషనల్‌ మార్కెట్‌ని షేక్‌ చేసిన అత్విక్‌ను సోషల్‌ మీడియా వేదికగా నెటిజెన్లు ప్రశంసలతో ముంచెత్తుతున్నారు.

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