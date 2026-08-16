 పాపం! ఓటు గల్లంతు కాకుండా చూడమని ఈసీకి మొక్కుతున్నాడు! | Sakshi Cartoon: 16-08-2026 | Sakshi
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పాపం! ఓటు గల్లంతు కాకుండా చూడమని ఈసీకి మొక్కుతున్నాడు!

Aug 16 2026 2:14 PM | Updated on Aug 16 2026 2:14 PM

Sakshi Cartoon: 16-08-2026

పాపం! ఓటు గల్లంతు కాకుండా చూడమని ఈసీకి మొక్కుతున్నాడు!

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