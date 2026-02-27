 యస్‌ బ్యాంక్‌ ఫారెక్స్‌ కార్డులతో రూ.2.5 కోట్ల ఫ్రాడ్‌ | Yes Bank Detects Rs 2 5 Crore Fraud in Multi Currency Forex Cards | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

యస్‌ బ్యాంక్‌ ఫారెక్స్‌ కార్డులతో రూ.2.5 కోట్ల ఫ్రాడ్‌

Feb 27 2026 3:29 PM | Updated on Feb 27 2026 3:34 PM

Yes Bank Detects Rs 2 5 Crore Fraud in Multi Currency Forex Cards

న్యూఢిల్లీ: ప్రైవేట్‌ రంగ యస్‌ బ్యాంక్‌ తమ మల్టీ–కరెన్సీ ప్రీపెయిడ్‌ ఫారెక్స్‌ కార్డుల ద్వారా 2,80,000 డాలర్ల (సుమారు రూ. 2.5 కోట్లు) అనధికారిక లావాదేవీలను గుర్తించినట్లు వెల్లడించింది. బుక్‌మైఫారెక్స్‌ భాగస్వామ్యంతో జారీ చేసిన  5,000 మంది కస్టమర్లకు చెందిన కార్డుల ద్వారా ఫిబ్రవరి 24 తెల్లవారు ఝామున ఓ లాటిన్‌ అమెరికా దేశంలో మోసపూరిత లావాదేవీలు జరిగినట్లు పేర్కొంది.

అసాధారణ స్థాయిలో లావాదేవీలు తిరస్కరణకు గురవుతుండటంతో సిస్టం దీన్ని గుర్తించినట్లు పేర్కొంది.  సదరు కస్టమర్లు నష్టపోకుండా ఆ మొత్తాన్ని వెనక్కి రప్పించేలా కార్డ్‌ నెట్‌వర్క్‌తో కలిసి పని చేస్తున్నట్లు వివరించింది. పటిష్టమైన నియంత్రణ విధానాల కారణంగా 688 అనధికారిక ప్రయత్నాలను సిస్టం అడ్డుకుందని, దీంతో 1,00,000 డాలర్ల నష్టాన్ని నివారించిందని యస్‌ బ్యాంక్‌ తెలిపింది.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

బ్లాక్‌ చీరలో నటి నివేథా థామస్.. గ్లామ్‌ లుక్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 2

నాని 'ది ప్యారడైజ్' HD మూవీ స్టిల్స్‌

photo 3

ఈ అమ్మడి అందానికి ఎవరైనా ఫిదా అవ్వాల్సిందే (ఫొటోలు)
photo 4

ప్రియుడితో యానిమల్ బ్యూటీ త్రిప్తి డిమ్రీ బర్త్‌ డే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

ఇదిగో విజయ్‌ దేవరకొండ, రష్మిక పెళ్లి ఫోటోలు

Video

View all
Botsa Satyanarayana Clarity On His Health Condition 1
Video_icon

Health Condition : తన ఆరోగ్యంపై బొత్స క్లారిటీ
Lakshmi Parvathi Reveal Shocking Facts on Heritage 2
Video_icon

ఎలా ముంచావో అందరికి తెలుసు.. హేరిటేజ్ బాగోతాన్ని బయటపెట్టిన లక్ష్మి పార్వతి
TDP Hardcore Activist Shocking Video 3
Video_icon

సైకిల్ కి ఓటు వేసి తప్పు చేశా! చెప్పుతో కొట్టుకున్న కార్యకర్త
Team India Cricketer Rinku Singh Father Passes Away 4
Video_icon

తీవ్ర విషాదం.. రింకూ సింగ్ తండ్రి కన్నుమూత
Jada Sravan Satirical Comments on Pawan Kalyan Over His Senseless Speeches 5
Video_icon

దేవుడా లేక...త్రివిక్రమ్ స్క్రిప్ట్ మాట్లాడించిందా... ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి చూసుకుంటాడు
Advertisement
 