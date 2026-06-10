 ‘డ్రాగన్‌ మిలిటరీతో వీటికి సంబంధం ఉంది’ | US Blacklists Top Chinese Tech Energy Giants Over Military Links | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

‘డ్రాగన్‌ మిలిటరీతో వీటికి సంబంధం ఉంది’

Jun 10 2026 2:02 PM | Updated on Jun 10 2026 2:23 PM

US Blacklists Top Chinese Tech Energy Giants Over Military Links

ప్రపంచవ్యాప్తంగా క్లీన్ ఎనర్జీ, టెక్నాలజీ రంగాల్లో దూసుకుపోతున్న చైనా కంపెనీలకు అమెరికా గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. చైనా సైన్యానికి పరోక్షంగా లేదా ప్రత్యక్షంగా సహకరిస్తున్నాయనే అనుమానంతో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద సోలార్‌ ఎనర్జీ, బ్యాటరీ తయారీ సంస్థలతో పాటు ప్రముఖ టెక్ దిగ్గజాలను అమెరికా రక్షణ శాఖ (పెంటగాన్‌) తన ‘మిలిటరీ లింక్డ్ కంపెనీ’ల బ్లాక్‌లిస్ట్‌లో చేర్చింది. ఇటీవల విడుదల చేసిన ఈ తాజా జాబితా అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వర్గాల్లో చర్చకు దారితీసింది.

బ్లాక్‌లిస్ట్‌లోకి చేరిన ప్రముఖ కంపెనీలు

అమెరికా రక్షణ శాఖ ఆంక్షల పరిధిలోకి తెచ్చిన చైనా కంపెనీల్లో గ్లోబల్ మార్కెట్‌ను శాసిస్తున్న టాప్ బ్రాండ్లు ఉన్నాయి. సోలార్ ఎనర్జీ విభాగంలో.. అతిపెద్ద సోలార్ ప్యానెల్ తయారీదారులైన ట్రినా సోలార్, జేఏ సోలార్ టెక్నాలజీ ఉన్నాయి. ఎనర్జీ స్టోరేజ్, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల బ్యాటరీల తయారీలో గ్లోబల్ లీడర్లుగా ఉన్న ఈవ్ ఎనర్జీ, సీఏఎల్‌బీ గ్రూప్ సంస్థలున్నాయి. చైనా ఈ-కామర్స్‌లో కీలకంగా ఉన్న అలీబాబా, ప్రముఖ ఇంటర్నెట్ సెర్చ్ ప్రొవైడర్ బైడు, బయోటెక్నాలజీ సంస్థ వుజి యాప్ టెక్ ఉన్నాయి.

అమెరికా చట్టం ఏం చెబుతోంది?

పెంటగాన్ నిబంధనల ప్రకారం, ఈ మిలిటరీ లింక్డ్ జాబితాలో చేరిన కంపెనీలపై అమెరికా కఠినమైన ఆంక్షలు విధిస్తుంది. అమెరికా రక్షణ శాఖ ఈ కంపెనీలతో నేరుగా ఎలాంటి వ్యాపార ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోకూడదు. 2027 నాటికి థర్డ్ పార్టీల ద్వారా కూడా ఈ కంపెనీల ఉత్పత్తులను లేదా సేవలను కొనుగోలు చేయకుండా పూర్తిస్థాయిలో పరిమితులు అమల్లోకి వస్తాయి.

కంపెనీలు ఏం చేయబోతున్నాయి?

అమెరికా తీసుకున్న ఈ నిర్ణయంపై చైనా కంపెనీలు తీవ్రంగా స్పందించాయి. ఈ ఆరోపణలను తోసిపుచ్చుతూ చట్టపరమైన పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నాయి. దీనిపై ట్రినా సోలార్ స్పందిస్తూ.. తాము ఎలాంటి సైనిక సంబంధిత కార్యకలాపాల్లోనూ పాల్గొనలేదని ట్రినా సోలార్ స్పష్టం చేసింది. అమెరికా నిర్ణయం పూర్తిగా నిరాధారమైనదని కొట్టిపారేసింది. ‘అమెరికా ప్రభుత్వం వెంటనే ఈ పొరపాటు నిర్ణయాన్ని సరిదిద్దుకోవాలి. అంతర్జాతీయంగా న్యాయమైన, సమానమైన, వివక్ష లేని వ్యాపార వాతావరణాన్ని కల్పించాలి. దీన్ని సవాలు చేస్తూ ఇప్పటికే చట్టపరమైన ప్రక్రియను ప్రారంభించాం’ అని ట్రినా సోలార్ ఒక అధికారిక ప్రకటనలో డిమాండ్ చేసింది.

ఇదీ చదవండి: హ్యాట్రిక్‌ తగ్గింపు.. మళ్లీ ఈ సమయం రాదేమో!

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ లో దంచికొడుతున్న భారీ వర్షం...ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ (ఫొటోలు)
photo 2

అందంతో కిక్కెక్కిస్తున్న భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)
photo 3

వరంగల్‌ : కనుల పండువగా ఎస్సార్‌ స్నాతకోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 4

నాలుగో వెడ్డింగ్‌ యానివర్సరీ.. ఫ్యామిలీతో నయన్‌ ఫారిన్‌ వెకేషన్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

విజయ్‌ సేతుపతి ‘స్లమ్‌డాగ్‌’ మూవీ టీజర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)

Video

View all
Jagan Massive Last Punch To Chandrababu 1
Video_icon

2029లో వచ్చేది నేనే.. రాగానే

YS Jagan Assurance to Visakha Steel Plant Victims 2
Video_icon

వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ బాధితులకు జగన్ హామీ
YS Jagan Strong Counter to Nara Lokesh Comments 3
Video_icon

నువ్వు ఇచ్చింది ఏందయ్యా బోడే? లోకేష్ పై జగన్ ఫైర్
YS Jagan Serious On Lokesh Behaviour With Visakha Steel Plant Victims 4
Video_icon

నీకింక మాట్లాడటం చేతకాదు..లోకేష్ కు జగన్ కౌంటర్
India A vs Sri Lanka Vaibhav Sooryavanshi Falls for 14 off 12 on India A Debut ‪ 5
Video_icon

India A vs Sri Lanka: మొదటి మ్యాచ్ లో నిరాశపర్చిన వైభవ్ సూర్యవంశీ..
Advertisement
 