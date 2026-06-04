 TRAI కొత్త డిజిటల్ కనెక్టివిటీ సిస్టం.. ఇక భవనాలకూ రేటింగ్! | TRAI Introduces Star Rating System for Building Digital Connectivity | Sakshi
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TRAI కొత్త డిజిటల్ కనెక్టివిటీ సిస్టం.. ఇక భవనాలకూ రేటింగ్!

Jun 4 2026 9:38 PM | Updated on Jun 4 2026 9:38 PM

TRAI Introduces Star Rating System for Building Digital Connectivity

టెలికాం రెగ్యులేటరీ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (TRAI-ట్రాయ్).. హైదరాబాద్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం, ప్రభుత్వం, టెలికాం పరిశ్రమ నుంచి కీలక భాగస్వాములను ఒకచోట చేర్చి, విజయవాడలో ''డిజిటల్ కనెక్టివిటీ కోసం భవనాల రేటింగ్''పై ఒక వర్క్‌షాప్‌ను నిర్వహించింది.

నివాస, వాణిజ్య, ప్రజా ప్రదేశాలలో భవనాలలో డిజిటల్ కనెక్టివిటీని మెరుగుపరచడానికి ఒక ప్రధాన చొరవ అయిన ట్రాయ్ యొక్క ''డిజిటల్ కనెక్టివిటీ కోసం ఆస్తుల రేటింగ్ నిబంధనలు, 2024'' గురించి అవగాహన కల్పించడం ఈ వర్క్‌షాప్ లక్ష్యం.

ఈ కార్యక్రమాన్ని ట్రాయ్ ప్రాంతీయ కార్యాలయం హైదరాబాద్ ఐటీఎస్ బి. ప్రవీణ్ కుమార్ ప్రారంభించారు. ఆయన పటిష్టమైన డిజిటల్ మౌలిక సదుపాయాల యొక్క పెరుగుతున్న ప్రాముఖ్యతను నొక్కి చెప్పారు. ట్రాయ్ క్యూఓఎస్ సలహాదారు ఐటీఎస్ తేజ్‌పాల్ సింగ్, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ ఐటీఈ&సీ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ ధవుర్యాన్ నాయక్ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించి, భాగస్వాముల మధ్య సహకార ప్రయత్నాల ఆవశ్యకతను నొక్కి చెప్పారు.

ట్రాయ్ ఆర్ఓ హైదరాబాద్ సలహాదారు బి. ప్రవీణ్ కుమార్, డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఒక ప్రాథమిక అవసరంగా మారిందని నొక్కిచెప్పారు. అలాగే, డేటా వినియోగంలో గణనీయమైన భాగం భవనాల లోపలే జరుగుతుందని, అందువల్ల పటిష్టమైన ఇన్-బిల్డింగ్ పరిష్కారాలు అవసరమని ఆయన పేర్కొన్నారు.

భవనాల డిజిటల్ కనెక్టివిటీ సంసిద్ధత ఆధారంగా వాటికి స్టార్ రేటింగ్ వ్యవస్థను (1–5 స్టార్లు) ప్రవేశపెడుతున్న ట్రాయ్ కొత్త ఫ్రేమ్‌వర్క్‌ను ఈ వర్క్‌షాప్ ప్రముఖంగా ప్రస్తావించింది. ఈ చొరవ, వినియోగదారుల అనుభవాన్ని, మౌలిక సదుపాయాల నాణ్యతను మెరుగుపరచడానికి ప్రాపర్టీ డెవలపర్లు, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రొవైడర్ల మధ్య సమన్వయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుంది.

డిజిటల్ కనెక్టివిటీ మౌలిక సదుపాయాలకు సంబంధించిన నియంత్రణ నిబంధనలు, అమలు వ్యూహాలు, ప్రణాళికా అంశాలపై సాంకేతిక సమావేశాలు జరిగాయి. వీటితో పాటు ట్రాయ్, ప్రభుత్వ సంస్థలు, పరిశ్రమ నిపుణుల ప్రతినిధులతో ఒక ప్యానెల్ చర్చ కూడా జరిగింది.

ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు, టెలికాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్లు, ఇతర భాగస్వాములు పాల్గొన్నారు. డిజిటల్ కనెక్టివిటీ ఇప్పుడు ఒక కీలకమైన వినియోగ సేవ అని, భారతదేశ డిజిటల్ పర్యావరణ వ్యవస్థను బలోపేతం చేయడంలో.. డిజిటల్ ఇండియా, స్మార్ట్ సిటీస్ వంటి కార్యక్రమాలకు మద్దతు ఇవ్వడంలో ఈ కొత్త రేటింగ్ ఫ్రేమ్‌వర్క్ కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ట్రాయ్ పునరుద్ఘాటించింది.

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