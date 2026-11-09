సుంకాల పోరులో అమెరికాపై చైనా దయ

యూఎస్పై సుంకాల సస్పెన్షన్ గడువు పెంపు
ప్రపంచ ఆర్థిక వ్యవస్థలను కుదిపేస్తున్న వాణిజ్య పోరులో మరో ఆసక్తికర పరిణామం చోటుచేసుకుంది. అమెరికా నుంచి దిగుమతి అయ్యే వివిధ రకాల వస్తువులపై విధిస్తున్న అదనపు 24 శాతం సుంకాల సస్పెన్షన్ గడువును మరో రెండు నెలల పాటు పొడిగిస్తున్నట్లు చైనా అధికారికంగా ప్రకటించింది. అదే సమయంలో, అమెరికన్ దిగుమతులపై ప్రాథమికంగా ఉన్న 10 శాతం సుంకాన్ని మాత్రం యథావిధిగా కొనసాగించనున్నట్లు స్పష్టం చేసింది. అమెరికా-చైనాల మధ్య నెలకొన్న ఆర్థిక ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఈ తాజా నిర్ణయం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
షెడ్యూల్డ్ ఒప్పందాల నేపథ్యం
ఈ తాజా పొడిగింపు నిర్ణయం వెనుక గతంలో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు జిన్పింగ్ మధ్య కుదిరిన వ్యూహాత్మక అవగాహన ఉంది. గత ఏడాది అక్టోబర్ చివరిలో వీరు దక్షిణ కొరియా వేదికగా సమావేశమై ద్వైపాక్షిక వాణిజ్య సంబంధాలపై కీలక చర్చలు జరిపారు. ఈ సమావేశంలో కుదిరిన ఒప్పందాల ప్రకారం రెండు దేశాలు వాణిజ్య ఘర్షణలను తగ్గించుకునే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. దీనిలో భాగంగానే చైనా అదనపు టారిఫ్ల సస్పెన్షన్ను దశలవారీగా పొడిగిస్తూ వస్తోంది.
ప్రాథమిక సుంకాలు యథాతథం
అమెరికా వస్తువులపై గతంలో విధించిన అదనపు భారాన్ని తాత్కాలికంగా పక్కనపెట్టినప్పటికీ కనీస స్థాయిలో 10 శాతం సుంకాన్ని మాత్రం చైనా వదులుకోవడం లేదు. దీనివల్ల అమెరికా ఎగుమతిదారులపై కొంతమేర ప్రభావం పడుతున్నప్పటికీ 24 శాతం అదనపు భారం తాత్కాలికంగా తొలగిపోవడం వల్ల ఇరు దేశాల మధ్య వాణిజ్య లావాదేవీలకు కొంత ఊరట లభిస్తోందని ఆర్థిక నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ప్రపంచ వాణిజ్యంపై ప్రభావం
అమెరికా-చైనాల మధ్య నడుస్తున్న ఈ సుంకాల రాజకీయం కేవలం ఆ రెండు దేశాలకే పరిమితం కాకుండా ప్రపంచ పారిశ్రామిక రంగాలు, గ్లోబల్ సప్లై చైన్పై ప్రభావం చూపుతోంది. ఈ రెండు ఆర్థిక వ్యవస్థలు తాత్కాలిక సస్పెన్షన్లు, సుంకాల తగ్గింపుల ద్వారా ఒకరికొకరు వెసులుబాట్లు కల్పిస్తున్నప్పటికీ శాశ్వత వాణిజ్య ఒప్పందం కుదిరే వరకు అనిశ్చితి కొనసాగుతూనే ఉంటుందని గ్లోబల్ మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. మొత్తానికి, ప్రస్తుతానికి వాణిజ్య యుద్ధాన్ని మరింత తీవ్రతరం చేయకుండా చైనా అనుసరిస్తున్న ఈ సంయమన ధోరణి అంతర్జాతీయ వాణిజ్య వర్గాలకు ఊరటనిచ్చే అంశమే.
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