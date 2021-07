గూగుల్‌లో కనిపించే బ్రౌజర్‌ గేమ్‌ ‘డైనోసార్‌’ తెలుసు కదా. ఇంటర్నెట్‌ ఆగిపోగానే.. చాలామందికి అదొక టైంపాస్‌ యవ్వారంగా ఉంటోంది. అయితే ఆ గేమ్‌కు కొత్త హంగులు అద్దినట్లు గూగుల్‌ సీఈవో సుందర్‌ పిచాయ్‌ స్వయంగా ప్రకటించాడు. ఇంతకీ ఈ Google Dinosaur Game కొత్త అప్‌డేట్‌ ఏంటంటే.. ఒలింపిక్స్‌ మినీ గేమ్స్‌.

సాక్షి, వెబ్‌డెస్క్‌: అడ్డుగా వచ్చే ముళ్ల పొదల చెట్లు, పై నుంచి దూసుకొచ్చే పక్షులు. వాటిని తప్పించుకుంటూ పరుగులు తీసే బుల్లి డైనోసార్‌. స్పేస్‌ బార్‌తో ఈ గేమ్‌ కంట్రోలింగ్‌ ఉంటుంది. దాని సాయంతో డైనోసార్‌ను తప్పించి ముందుకు పరిగెత్తాలి. పోను పోను వేగం పెరుగుతూ పోతుంటుంది. అయితే ఈ గేమ్‌కు ఒలింపిక్స్‌ గేమ్స్‌ తరహా ఫీచర్స్‌ను చేర్చారు. ఆటలకు సంబంధించిన టీ-రెక్స్‌(డైనోసార్‌), ఒలింపిక్స్‌ మినీ గేమ్స్‌, ఒలింపిక్‌ ఫ్లేమ్‌, రింగులు, మెడల్స్‌.. ఇలాంటి ఫీచర్లను చేర్చారు. అయితే పిచాయ్‌ కంటే ముందే ఓ రెడ్డిట్‌ యూజర్‌ ఈ విషయాన్ని గుర్తించి అప్‌డేట్‌ ఇవ్వడం విశేషం.

Might need to work on my surfing skills 🌊 chrome://dino/ pic.twitter.com/OqDn3RHLGg

— Sundar Pichai (@sundarpichai) July 23, 2021