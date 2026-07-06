 రూ.10 వేలు తగ్గిన వెండి: బంగారం ధరలు ఇలా.. | Today Gold and Silver Price in Hyderabad Delhi and Mumbai 6th July 2026 | Sakshi
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రూ.10 వేలు తగ్గిన వెండి: బంగారం ధరలు ఇలా..

Jul 6 2026 10:24 AM | Updated on Jul 6 2026 10:59 AM

Today Gold and Silver Price in Hyderabad Delhi and Mumbai 6th July 2026

గత కొన్ని రోజులుగా పెరుగుతూ.. తగ్గుతూ వస్తున్న బంగారం, వెండి ధరలు ఈ రోజు (సోమవారం) మరోసారి తగ్గుముఖం పట్టాయి. దీంతో దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లోని గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్లలో స్వల్ప మార్పులు కనిపించాయి. ఈ కథనంలో కొత్త ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూసేద్దాం.

(Disclaimer: పైన పేర్కొన్న బంగారం, వెండి ధరలు సూచనపూర్వకమైనవి మాత్రమే. వీటిపై జీఎస్టీ, టీసీఎస్‌, ఇతర పన్నులు, సుంకాలు అదనంగా ఉండవచ్చు. ఖచ్చితమైన ధరల కోసం మీ స్థానిక నగల దుకాణంలో సంప్రదించండి).

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