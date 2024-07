జెరోధాలో సమస్య!.. కోర్టుకెళ్తా అంటున్న యూజర్

పాపులర్ స్టాక్ బ్రోకరేజ్ ప్లాట్​ఫామ్ 'జెరోధా'లో మళ్ళీ సాంకేతిక సమస్య తలెత్తింది. దీంతో యూజర్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. చేసిన ఆర్డర్‌లకు సంబంధించిన సాంకేతిక లోపాల గురించి సోమవారం బహుళ జెరోధా వినియోగదారులు సోషల్ మీడియాలో ఫిర్యాదు చేశారు.

''జెరోధా వల్ల 10 లక్షలు నష్టపోయాం. ఇది కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బు. నేను నా డబ్బును తిరిగి పొందాలనుకుంటున్నాను. దీనికోసం కోర్టును ఆశ్రయిస్తాను'' అని ఒక వినియోగదారు చెప్పారు. జెరోధాలో సమస్య తలెత్తినట్లు బ్రోకర్ కూడా అంగీకరించారు.

ఈ సమస్య ఇప్పుడు పూర్తిగా పరిష్కరించాము. కొత్త ఆర్డర్‌ల స్థితి ఇప్పుడు అప్‌డేట్ చేయబడుతోంది. మేము పాత ఆర్డర్‌ల స్థితిని అప్డేట్ చేయడానికి పని చేస్తున్నాము. మీకు కలిగిన అసౌకర్యానికి జెరోధా క్షమాపణలు చెప్పింది.

జీరోధాలో ఇలాంటి సమస్య తలెత్తడం ఇదే మొదటిసారి కాదు. ఇప్పటికి ఆరు సార్లు ఇలాంటి సమస్యను యూజర్లు ఎదుర్కొన్నారు. ఈ ఏడాది జూన్‌లో ఆర్డర్ ప్లేస్‌మెంట్‌కు సంబంధించి సాంకేతిక లోపం ఏర్పడింది. 2023లోనే, Zerodha కైట్ యాప్‌లో లాగిన్ చేయడం , ఆర్డర్‌లు మరియు పొజిషన్‌ల ప్రదర్శన అలాగే ఆర్డర్ ప్లేస్‌మెంట్‌లకు సంబంధించిన సమస్యలలో సాంకేతిక లోపాలను సంస్థ అంగీకరించింది.

#zerodha stuck. My orders not getting executed. Will take you to court if I lose any single penny pic.twitter.com/oSy17lg32H

— Rashshad Rasheed (@rashshadrasheed) July 8, 2024