 ఊహకందని రేటు.. రికార్డు స్థాయికి చేరిన వెండి! | Silver Prices Crossed Rs 4 Lakh Per Kg Mark in India | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఊహకందని రేటు.. రికార్డు స్థాయికి చేరిన వెండి!

Jan 29 2026 3:01 PM | Updated on Jan 29 2026 3:15 PM

Silver Prices Crossed Rs 4 Lakh Per Kg Mark in India

బంగారం ధరలు పెరిగిపోతున్నాయని ఆందోళన చెందుతున్న వారికి.. వెండి కూడా షాకిస్తోంది. ఏకంగా కేజీ సిల్వర్ రేటు రూ. నాలుగు లక్షలు దాటేసింది. భారతదేశంలో మాత్రమే కాకుండా.. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కూడా ఇదే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.

ఈ ఒక్క రోజే (జనవరి 29) కేజీ వెండి రేటు రూ. 25వేలు పెరిగింది. దీంతో సిల్వర్ ధర రూ. 4.25 లక్షలకు (కేజీ) చేరింది. మొత్తం మీద బంగారం వెండి ధరలు జీవితకాల గరిష్టాలను చేరుకున్నాయి. గ్లోబల్ మార్కెట్లో కూడా బంగారం, వెండి రేట్లు ఆల్ టైమ్ రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. ఔన్సు వెండి రేటు తొలిసారి 5,600 డాలర్లు దాటేసింది.

ధరలు పెరగడానికి కారణం
బంగారం వెండి ధరలు పెరగడానికి కారణాలు చాలానే ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రధానంగా బంగారం కొనుగోలు చేసేవారి సంఖ్య, బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేసేవారి సంఖ్య విపరీతంగా పెరిగిపోవడమే. స్టాక్ మార్కెట్ వంటి వాటిలో నష్టాలు వస్తాయనే భయంతో.. చాలామంది బంగారం మీద పెట్టుబడి పెడుతున్నారు. ఇది ధరలు పెరగడానికి కారణమైంది.

ఇదీ చదవండి: పెరిగిపోతున్న గోల్డ్ రేటు.. కియోసాకి కొత్త అంచనా

వెండి ధరలు పెరగడానికి కారణం పారిశ్రామిక డిమాండ్ పెరగడం మాత్రమే కాకుండా.. బలహీనమైన యూఎస్ డాలర్ సిల్వర్ రేటును అమాంతం పెంచేసిందని విశ్లేషకులు తెలిపారు. ఆర్థిక అనిశ్చితులు & పెరుగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా గోల్డ్, సిల్వర్ రేటు పెరగడానికి దొఅహదపడ్డాయని చెబుతున్నారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల రాశి... మానస వారణాశి... లేటెస్ట్ ఫోటోలు చూశారా?
photo 2

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 4

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 5

'హే భగవాన్' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Central Govt Praises YS Jagan Land Survey 1
Video_icon

జగన్ సర్వేపై కేంద్రం ప్రశంసలు
SIT Notices to KCR at His Residence over Phone Tapping Case 2
Video_icon

కేసీఆర్ ఇంటికి సిట్ నోటీసుల అందజేత
YSRCP Leaders Fires on Chandrababu over GITAM University Land Kabza 3
Video_icon

GITAM University : 150 ఎకరాలు స్వాహా చేశాడు చెప్పేవి నీతులు.. చేసేవి కబ్జాలు..
Exclusive AI Video Of Ajit Pawar Plane Crash Incident 4
Video_icon

: విమాన ప్రమాదం ఎలా జరిగిందో చూడండి..
How To Start An IRCTC Ticket Agent Business Under Rs5000 5
Video_icon

రైల్వేశాఖ బంపరాఫర్.. 4 వేల లోపు పెట్టుబడితో లైఫ్ సెటిల్ బిజినెస్..!
Advertisement
 