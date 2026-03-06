 సెన్కో గోల్డ్‌ నుంచి షేప్‌ ఆఫ్‌ యూ ఏఐ అప్లికేషన్‌  | Senco Gold and Diamonds launches Shape of You AI application for Womens Day | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

సెన్కో గోల్డ్‌ నుంచి షేప్‌ ఆఫ్‌ యూ ఏఐ అప్లికేషన్‌ 

Mar 6 2026 4:35 AM | Updated on Mar 6 2026 4:35 AM

Senco Gold and Diamonds launches Shape of You AI application for Womens Day

కోల్‌కతా: ఆభరణాల ఎంపికలో కస్టమర్లకు మరింత సహాయకరంగా ఉండేలా షేప్‌ ఆఫ్‌ యూ పేరిట ఏఐ ఫీచర్, అప్లికేషన్‌ని ప్రవేశపెట్టినట్లు సెన్కో గోల్డ్‌ అండ్‌ డైమండ్స్‌ వెల్లడించింది. ఇది తమ అన్ని షోరూమ్‌లతో పాటు సెన్కో యాప్‌లో కూడా అందుబాటులో ఉంటుందని సంస్థ డైరెక్టర్‌ జోయితా సేన్‌ తెలిపారు. కస్టమర్లు తమ ముఖాకృతికి తగ్గట్లుగా ఉంటూ, తమ వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రతిబింబించే ఆభరణాలను ఎంపిక చేసుకునేందుకు ఇది సహాయకరంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నారు.

 మరోవైపు మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా 10 గ్రా.  పసిడి ఆభరణాలపై రూ. 3,000, అలాగే డైమండ్‌ ఆభరణాల మేకింగ్‌ చార్జీల్లో 75% వరకు, డైమండ్‌ విలువలో 15% వరకు, సిల్వర్‌ ఐటమ్‌ల మేకింగ్‌ చార్జీలపై 15% వరకు డిస్కౌంట్లు అందిస్తున్నట్లు తెలిపింది. అటు, ఆన్‌లైన్‌కి సంబంధించి మార్చి 8న (ఒక్కరోజు మాత్రమే) గోల్డ్, డైమండ్, ప్లాటినం జ్యుయలరీ మేకింగ్‌ చార్జీలపై 100 శాతం మినహాయింపు ఉంటుందని పేర్కొంది. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భట్టి విక్రమార్క కుమారుడి వివాహ వేడుక.. హాజరైన ప్రముఖులు (ఫొటోలు)
photo 2

వైఎస్‌ జగన్‌ ప్రొద్దుటూరు పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 3

అర్జున్‌ టెండుల్కర్‌- సానియా వివాహంలో క్రికెట్‌, సినీ సెలబ్రిటీల సందడి (ఫొటోలు)
photo 4

భద్రాచలం : రామయ్య పెళ్లి పసుపు దంచి.. తలంబ్రాలు కలిపి పెళ్లి పనులు ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 5

విశాఖలో వైఎస్‌ జగన్‌.. పోటెత్తిన అంతులేని అభిమానం (ఫొటోలు)

Video

View all
City Pulse Multiventures Stock Story 1
Video_icon

₹8 నుంచి ₹28875... 5 ఏళ్లలో 31,900% రిటర్న్ !
Political Leaders At Vijay Devarakonda & Rashmika Reception 2
Video_icon

విరోష్ రిసెప్షన్‌లో రాజకీయ నాయకులు
MLC Kalpalatha Reddy Slams Chandrababu Over Tirumala Laddu Ghee Adulteration 3
Video_icon

చంద్రబాబు సీఎంగా ఉన్న ప్రతీసారీ తిరుమలకు కల్తీ నెయ్యి
Ashika Ranganath Slams Obscene Camera Zoom ins on Heroines 4
Video_icon

మా బాడీ పార్ట్స్ జూమ్ చేసి.. మేము ఆడవాళ్ళం బొమ్మలు కాదు
Fatal Accident in ToliChowki, Hyderabad 5
Video_icon

హైదరాబాద్ టోలీచౌక్ లో ఘోర ప్రమాదం..ముగ్గురు మృతి
Advertisement
 