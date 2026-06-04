ఇళ్లలో ఉపయోగించే ఎరుపు రంగు ఎల్పీజీ సిలిండర్ అందరికీ తెలిసిందే. అయితే గ్యాస్ సిలిండర్లు ఎరుపు రంగులోనే కాకుండా పలు ఇతర రంగుల్లోనూ కనిపిస్తాయి. ప్రతి రంగు వెనుక ఒక ప్రత్యేక ఉద్దేశం ఉంటుంది. సిలిండర్లో ఏ రకం గ్యాస్ ఉందో, అది ఎక్కడ ఉపయోగించాలో గుర్తించేందుకు ఈ రంగు కోడింగ్ను ఉపయోగిస్తారు.
ఎరుపు రంగు సిలిండర్
భారతదేశంలో ఇళ్లలో వంట కోసం ఉపయోగించే ఎల్పీజీ సిలిండర్లు సాధారణంగా ఎరుపు రంగులో ఉంటాయి. ఎల్పీజీ దహనశీల పదార్థం కావడంతో ప్రమాద హెచ్చరికకు సంకేతంగా ఈ రంగును ఉపయోగిస్తారు. ఇండేన్, భారత్గ్యాస్, హెచ్పీ గ్యాస్ వంటి సంస్థలు సరఫరా చేసే సిలిండర్లు ఈ కోవలోకే వస్తాయి.
నీలం రంగు సిలిండర్
కొన్ని పరిశ్రమలు, వర్క్షాప్లు, తయారీ యూనిట్లలో ఉపయోగించే గ్యాస్ సిలిండర్లకు నీలం రంగు కనిపిస్తుంది. భారీ స్థాయిలో తాపన, ప్రాసెసింగ్ వంటి కార్యకలాపాలకు వీటిని వినియోగిస్తారు.
పసుపు రంగు సిలిండర్
హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఫుడ్ కోర్టులు, క్యాటరింగ్ సంస్థలు ఉపయోగించే కమర్షియల్ ఎల్పీజీ సిలిండర్లు సాధారణంగా పసుపు రంగులో ఉంటాయి. వీటి ధరలు, సరఫరా నిబంధనలు గృహ సిలిండర్లతో పోలిస్తే భిన్నంగా ఉంటాయి.
నలుపు రంగు సిలిండర్
నలుపు రంగు సిలిండర్లలో ఎక్కువగా ప్రొపేన్ గ్యాస్ నిల్వ చేస్తారు. పరిశ్రమలు, హీటింగ్ వ్యవస్థలు, కొన్ని ప్రత్యేక యంత్రాల్లో ఈ గ్యాస్ను ఉపయోగిస్తారు. చల్లని ప్రాంతాల్లో కూడా ప్రొపేన్కు మంచి డిమాండ్ ఉంటుంది.
తెలుపు రంగు సిలిండర్
ఆసుపత్రులు, పరిశోధనా కేంద్రాల్లో ఉపయోగించే ఆక్సిజన్ వంటి వైద్య వాయువులు లేదా ప్రత్యేక గ్యాస్ మిశ్రమాల కోసం తెలుపు రంగు సిలిండర్లను ఉపయోగిస్తారు. వీటిపై కఠిన భద్రతా ప్రమాణాలు అమలులో ఉంటాయి.
ఆకుపచ్చ రంగు సిలిండర్
కొన్ని దేశాలు లేదా సంస్థలు పర్యావరణహిత గ్యాస్లు, ప్రత్యేక వినియోగ గ్యాస్ల కోసం ఆకుపచ్చ రంగు సిలిండర్లను ఉపయోగిస్తాయి. అయితే ఈ రంగు అర్థం ప్రాంతానికీ, సరఫరాదారునికీ అనుగుణంగా మారవచ్చు.
రంగుల కంటే లేబుల్ ముఖ్యం
గ్యాస్ సిలిండర్ల రంగులు గుర్తింపునకు ఉపయోగపడినా, వాటిపైనే పూర్తిగా ఆధారపడకూడదు. సిలిండర్పై ఉన్న లేబుల్, గ్యాస్ పేరు, భద్రతా సూచనలను తప్పనిసరిగా పరిశీలించాలి. ఎందుకంటే రంగు ప్రమాణాలు దేశానికీ, సంస్థకీ అనుగుణంగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.