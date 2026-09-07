హైరింగ్‌ జోరు

ఆగస్టులో 14 శాతం పెరిగిన వైట్–కాలర్ సిబ్బంది నియామకాలు
ఆటో, హెల్త్కేర్, రిటైల్ రంగాల దన్ను
నౌకరీడాట్కామ్ నివేదిక
న్యూఢిల్లీ: దేశీయంగా ఆగస్టులో వైట్ కాలర్ ఉద్యోగుల నియామకాలు జోరుగా జరిగాయి. గతేడాది ఆగస్టుతో పోలిస్తే 14 శాతం పెరిగాయి. ఇందుకు ఆటో, హెల్త్కేర్, రిటైల్ తదితర రంగాలు దన్నుగా నిల్చాయి. ఇన్ఫో ఎడ్జ్కి చెందిన నౌకరీడాట్కామ్ నివేదికలో ఈ విషయాలు వెల్లడయ్యాయి. దీనికి సంబంధించిన నౌకరీ జాబ్స్పీక్ ఇండెక్స్ గతేడాది ఆగస్టులో 2,664గా ఉండగా ఈ ఏడాది 3,028కి చేరింది. ఐటీయేతర, ఐటీ విభాగాలవ్యాప్తంగా, వివిధ స్థాయిల్లో అనుభవమున్న వారిని కంపెనీలు గణనీయంగా నియమించుకున్నాయి.
అయితే, ఈ రిక్రూట్మెంట్స్ని పండగ సీజన్ కోణంలో చూడాల్సి ఉంటుందని ఇన్ఫో ఎడ్జ్ (ఇండియా) ఎండీ, సీఈవో హితేష్ ఓబెరాయ్ తెలిపారు. తదుపరి హైరింగ్ ధోరణులపై స్పష్టత రావచ్చని ఆయన పేర్కొన్నారు. నౌకరీడాట్కామ్ సైట్లో ప్రతి నెలా వచ్చే కొత్త ఉద్యోగాల పోస్టింగ్స్, రిక్రూటర్లు చేసే సెర్చ్ల ఆధారంగా భారత్లో జాబ్ మార్కెట్, నియామకాల ధోరణులను ఈ సూచీ ట్రాక్ చేస్తుంది. ఆఫీసు ఉద్యోగాలను వైట్–కాలర్ జాబ్స్గా వ్యవహరిస్తారు. రిపోర్ట్ ప్రకారం..
⇒ ఆగస్టులో ఆటో రంగంలో అత్యధికంగా 19 శాతం హైరింగ్ వృద్ధి నమోదైంది. ఈ బాటలో హెల్త్కేర్ 16%, రిటైల్ 15%, ఇన్సూరెన్స్ 12%, ఐటీ 11%, బ్యాంకింగ్ 10%, ఎఫ్ఎంసీజీ 10%, బీపీవో/ఐటీఈఎస్, ఆయిల్..గ్యాస్, రియల్ ఎస్టేట్ 8% చొప్పున వృద్ధి చెందాయి. ఫార్మా/బయోటెక్లో రిక్రూట్మెంట్ ఫ్లాట్గా ఉండగా, ఆతిథ్యం..ట్రావెల్ రంగాల్లో హైరింగ్ 4 శాతం, విద్యా రంగంలో 8 శాతం తగ్గింది.
⇒ ఎక్స్పీరియన్స్పరంగా చూస్తే ఫ్రెషర్ల రిక్రూట్మెంట్ 15 శాతం, 4–7 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న వారి హైరింగ్ 10 శాతం పెరిగింది. 8–12 ఏళ్ల అనుభవం ఉన్న వారి హైరింగ్ 16 శాతం, 13–16 ఏళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ (18 శాతం), 16 ఏళ్లు పైగా ఉంటే 13 శాతం మేర రిక్రూట్మెంట్ పెరిగింది.
⇒ మెట్రో నగరాలలో 23 శాతం హైరింగ్తో హైద రాబాద్ అగ్రస్థానంలో నిల్చింది. కోల్కతా (22 శాతం), చెన్నై (20 శాతం) ఆ తర్వాత రెండు స్థానాల్లో ఉన్నాయి.