చిర్రెత్తిన యంత్రుడు.. ఎవరికీ చిక్కడు

కృత్రిమ మేధ ఎంత ప్రయోజనకరమో అంత ప్రమాదకరమని కొందరు భావిస్తున్నారు. ప్రపంచంలో నిత్యం జరుగుతున్న కొన్ని సంఘటనలే అందుకు కారణం. రజనీకాంత్‌ రోబో సినిమాలో విలన్‌ సైంటిస్ట్‌ తయారు చేసిన రోబో టేబుల్‌పై నుంచి బన్‌ తీయమంటే గన్‌ తీస్తుంది కదా. అంతటితో ఆగకుండా ఏకంగా ఆ విలన్‌నే గన్‌తో చంపాలనుకుంటుంది. దాదాపు అలాంటి సంఘటనలే ప్రస్తుతం జరుగుతున్నాయి. హ్యుమనాయిడ్‌ రోబోల పరీక్ష సమయంలో చాలా ప్రమాదకర పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి.

యునిట్రీ అనే కంపెనీ రూపొందించిన హ్యుమనాయిడ్‌ రోబోను ఇటీవల పరీక్షిస్తున్న సమయంలో ప్రమాదకర సంఘటన జరిగింది. ఈమేరకు సామాజిక మాధ్యమాల్లో విడుదలైన వీడియో వైరల్‌గా మారింది. అందులోని వివరాల ప్రకారం.. చైనా ఫ్యాక్టరీలో ఈ హ్యుమనాయిడ్‌ రోబోను క్రేన్‌ ఆసరాతో నిలబెట్టారు. టెస్టింగ్‌ సమయంలో ఒక్కసారిగా రోబో ఉన్నట్టుండి తన చేతులతో దాడికి పాల్పడింది. క్రేన్‌కు వేళాడుతున్నా ఆ రోబో చుట్టూ కదులుతూ, క్రేన్‌ను సైతం లాగుతూ సమీపంలోని వస్తువులను చిందరవందర చేసింది. వెంటనే దాన్ని పరీక్షించే వ్యక్తి రోబో కనెక్షన్‌ కట్‌ చేయడంతో నిదానించింది.

An AI robot attacks its programmers as soon as it is activated in China. pic.twitter.com/d4KUcJQvtD

— Aprajita Nefes 🦋 Ancient Believer (@aprajitanefes) May 2, 2025