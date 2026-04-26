బంగారం.. వచ్చే వారమూ ఇంతేనా?

Apr 26 2026 1:11 PM | Updated on Apr 26 2026 2:21 PM

దేశంలో బంగారం రేట్లు గత వారంలో సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఈ నెలలో అంతకుముందు కనిపించిన భారీ స్థాయి దిద్దుబాట్లు పునరావృతం కాలేదు. పసిడి ధర గత రెండు రోజులుగా స్వల్ప స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తోంది. గడిచిన వారం అంతా పసిడి ప్రియులకు మిశ్రమ ఫలితాలను అందించింది.

తగ్గిన బంగారం ధరలు
ఈవారం చివరి ట్రేడింగ్ సెషన్ ముగిసే సమయానికి, 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,54,040, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,41,200 వద్ద స్థిరపడింది. గత వారంలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధరల్లో ఏప్రిల్ 20 నుండి 23 వరకు 10 గ్రాములకు రూ.2,230 తగ్గుదల నమోదైంది.

ఎంసీఎక్స్ మార్కెట్ ధోరణి
దేశీయ ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌ (MCX)లో ఈ వారం బంగారం అల్లకల్లోలంగా గడిచింది. ఏప్రిల్ 20 నుంచి 24 మధ్య ధరలు సుమారు రూ. 400 తగ్గాయి. అయితే, తాజా ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో 0.7% పుంజుకుని రూ. 1,52,799 వద్ద ముగిసింది. ఈ స్వల్ప రికవరీ ఉన్నప్పటికీ, వారం మొత్తం పనితీరును పరిశీలిస్తే ధరలు 0.23% తగ్గుదలనే నమోదు చేశాయి.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం
గ్లోబల్ మార్కెట్‌లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్స్‌కు 4,710.30 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయంగా ధరలు 0.38% పెరిగినప్పటికీ, వారం మొత్తంగా చూస్తే 2% పైగా క్షీణత కనిపించింది. బలమైన అమెరికన్ డాలర్, పెరుగుతున్న బాండ్ ఈల్డ్స్‌ బంగారానికి ప్రతికూలంగా మారాయి.

వచ్చే వారం అంచనా
వచ్చే వారం (ఏప్రిల్ 27 - మే 2, 2026) బంగారం ధరలు మిశ్రమ ధోరణిని చూపే అవకాశం ఉందని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. దీనికి ప్రధాన కారణాలు.. చమురు ధరలు పెరగడం వల్ల ద్రవ్యోల్బణం పెరిగి, వడ్డీ రేట్లు తగ్గకపోవచ్చనే అంచనాలు ఉన్నాయి. ఇది బంగారానికి అవరోధంగా మారుతుంది. అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల ఫలితాలు సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్‌ను ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇన్వెస్టర్లు ప్రస్తుతం రిస్క్ తీసుకోవాలా లేక జాగ్రత్తగా ఉండాలా అనే సందిగ్ధంలో ఉన్నారని బ్రిక్ వర్క్ రేటింగ్స్ రీసెర్చ్ హెడ్ రాజీవ్ శరణ్ అభిప్రాయపడ్డారు.

