ఉద్యోగుల ప్రావిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ (EPFO) సభ్యులకు డిజిటల్ సేవలను మరింత సులభతరం చేసే దిశగా మరో అడుగు వేసింది. పీఎఫ్ ఖాతాకు సంబంధించిన సమాచారం, ముఖ్యమైన అప్డేట్లను సులభంగా చేరవేసేందుకు అధికారిక వాట్సాప్ చానల్ను ప్రారంభించింది. దీంతో ఈపీఎఫ్వోకి సంబంధించిన తాజా సమాచారం నేరుగా వాట్సాప్లో పొందే అవకాశం సభ్యులకు కలుగుతుంది.
త్వరలో వాట్సాప్లో ఈపీఎఫ్ సేవలు
మరోవైపు పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, క్లెయిమ్ స్టేటస్ వంటి వ్యక్తిగత ఖాతా వివరాలను వాట్సాప్ ద్వారా అందించే ప్రత్యేక AI చాట్బాట్ను కూడా తీసుకొస్తున్నారు.
ఈపీఎఫ్వో సభ్యుల కోసం వాట్సాప్ ఆధారిత చాట్బాట్ సేవలను తీసుకురానున్నట్లు కేంద్ర కార్మిక, ఉపాధి శాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవియా కొన్ని నెలల క్రితమే ప్రకటించారు.
సభ్యులు ఈపీఎఫ్వో ధ్రువీకరించిన వాట్సాప్ నంబర్కు ‘Hello’ పంపడం ద్వారా సేవలను ప్రారంభించేలా వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నట్లు తెలిపారు. రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్నే ఉపయోగిస్తున్నారా అనే విషయాన్ని ధ్రువీకరించిన తర్వాత సభ్యులకు వివిధ సేవల మెనూ కనిపించేలా ఈ వ్యవస్థను రూపొందించనున్నారు.
ప్రతిపాదిత AI చాట్బాట్ ద్వారా పీఎఫ్ బ్యాలెన్స్, గత ఐదు లావాదేవీలు, క్లెయిమ్ స్టేటస్, KYC సంబంధిత సమాచారం, వడ్డీ క్రెడిట్ వివరాలు, UANకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు, సాధారణ ఫిర్యాదులు, పెండింగ్లో ఉన్న చర్యలపై సమాచారం వంటి సేవలను అందించే ప్రణాళిక ఉంది. సభ్యుడు ఎంచుకున్న సేవను బట్టి AI చాట్బాట్ స్వయంగా సమాధానం ఇవ్వడం లేదా ఈపీఎఫ్వో డేటాబేస్ నుంచి సంబంధిత సమాచారాన్ని తీసుకురావడం జరుగుతుంది. స్థానిక భాషల్లోనూ సేవలను అందించేలా వ్యవస్థను రూపొందిస్తున్నారు.
ఈపీఎఫ్ ఇప్పటికే వాట్సాప్లో ఉందా?
ఇక్కడ సభ్యులు ఒక విషయాన్ని గమనించాలి. ఈపీఎఫ్వో వాట్సాప్ చానల్ ప్రారంభమైంది కాబట్టి వ్యక్తిగత పీఎఫ్ ఖాతా వివరాలన్నీ ఇప్పటికే వాట్సాప్లో అందుబాటులోకి వచ్చాయని భావించకూడదు. ప్రస్తుతానికి అధికారిక చానల్ ద్వారా ఈపీఎఫ్వో నుంచి సమాచారం, అప్డేట్లు పొందవచ్చు. వ్యక్తిగత ఖాతా సేవల కోసం ప్రతిపాదిత వాట్సాప్ చాట్బాట్ అందుబాటులోకి రావాల్సి ఉంది.
అంతేకాకుండా, కొన్ని ఈపీఎఫ్వో ప్రాంతీయ కార్యాలయాలు ఇప్పటికే సభ్యుల ప్రశ్నలు, ఫిర్యాదుల కోసం ప్రత్యేక వాట్సాప్ హెల్ప్లైన్ నంబర్లను నిర్వహిస్తున్నాయి. ఉదాహరణకు ఈపీఎఫ్వో అధికారిక జాబితాలో గోవా, పుణె, నాగ్పూర్, నాసిక్ తదితర ప్రాంతీయ కార్యాలయాల వాట్సాప్ నంబర్లు ఉన్నాయి. కాబట్టి ఏదైనా నంబర్ కనిపించిందంటే అది దేశవ్యాప్తంగా అందుబాటులో ఉన్నఈపీఎఫ్వో అధికారిక చాట్బాట్ అని భావించకూడదు.
ఈపీఎఫ్వో పేరుతో వచ్చే నకిలీ వాట్సాప్ మెసేజ్లు, కాల్స్ విషయంలో సభ్యులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి. UAN పాస్వర్డ్, ఆధార్, PAN, బ్యాంక్ ఖాతా వివరాలు, OTP లేదా డబ్బు చెల్లింపులకు సంబంధించిన సమాచారాన్ని ఎవరితోనూ పంచుకోకూడదు. ఈపీఎఫ్వో అధికారిక మెంబర్ పాస్బుక్ పేజీ కూడా వ్యక్తిగత వివరాలు లేదా డబ్బు చెల్లించాలని కోరే కాల్స్పై స్పందించవద్దని స్పష్టంగా హెచ్చరిస్తోంది.
కాబట్టి వాట్సాప్లో ఈపీఎఫ్వో పేరుతో ఏదైనా మెసేజ్ వచ్చినప్పుడు ముందుగా అది అధికారిక ఈపీఎఫ్వో ఖాతా/చానల్దేనా అని నిర్ధారించుకోవాలి. ముఖ్యంగా OTP, బ్యాంక్ వివరాలు లేదా ఏదైనా చెల్లింపు కోరితే వెంటనే అప్రమత్తం కావాలి.