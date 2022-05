ప్రపంచ కుబేరుడు, టెస్లా సీఈవో ఎలన్‌ మస్క్‌ ఎప్పుడూ ఏదో ఒక రకంగా వార్తల్లో నిలుస్తుంటారు. ఆయన ఏది చేసిన అది ఓ సంచలనంగా మారుతుంది. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడిని వ్యతిరేకించి పుతిన్‌కి ఎదురు నిలవడం, ప్రముఖ సామాజిక మాధ్యమం ట్విటర్‌ కొనుగోలు చేయడం వంటి సంచలనాలను కూడా సునాయాసంగా చేయగల దిట్ట మస్క్‌. ఆయన పెట్టే ట్వీట్‌కు సైతం ప్రపంచ మార్కెట్లలో ఓ విలువుంటుందంటే ఆశ్చర్యం వేయక మానదు. తాజాగా ఆయన చేసిన ఓ ట్వీట్‌ నెట్టింట రచ్చ చేయడంతో పాటు నెటిజన్లకు షాక్‌కు గురి చేస్తోంది. ఆ ట్వీట్ వెనక ఉన్న ఆంతర్యమేమిటనే ఊహాగానాలు మొదలయ్యాయి. అసలు ఆ ట్వీట్‌లో ఏముంది?

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

అందులో.. ‘నేను అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో చనిపోతే.. మీ అందరితో పరిచయం అయినందుకు సంతోషం.’ అని ట్విటర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. అయితే ఈ ట్వీట్‌ చేయడానికి ముందు ఓ రష్యన్ అధికారి మస్క్‌కు పంపిన సందేశాన్ని ఇంగ్లీష్‌లో తర్జమా చేసి షేర్‌ చేశాడు. ఆ ట్వీట్‌లో.. ‘ఉక్రెయిన్​లోకి ఫాసిస్ట్ దళాలతో పాటు కమ్యూనికేషన్ సామగ్రిని పంపించడంలో మీ సహాయ సహకారాలతో పాటు భాగస్వామ్యం కూడా ఉందని మాకు తెలుసు. ఈ చర్యలకు మీరు బాధ్యత వహించాల్సి ఉంటుందని’ రాసుంది.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022