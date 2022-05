ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా చేపట్టిన దాడి అనేక మలుపులు తీసుకుంటోంది. ఈ వ్యవహారంలోకి అనేక మంది వ్యక్తులు వచ్చి పోతున్నారు. ఒకరిపై ఒకరు దుమ్ముత్తి పోసుకుంటున్నారు. వార్నింగ్‌లు ఇచ్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రష్యన్‌ ఆర్మీ కమాండర్‌ ఏకంగా ప్రపంచ కుబేరుడు ఈలాన్‌ మస్క్‌కే ధమ్కీ ఇచ్చాడు. ఈ విషయాన్ని నేరుగా ఈలాన్‌ మస్క్‌ తెలిపాడు. ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడులు మొదలైన వెంటనే పశ్చిమ దేశాల నుంచి ఉక్రెయిన్‌కు భారీ ఎత్తున సహకారం అందింది. అందులో భాగంగానే ఈలాన్‌ మస్క్‌ ఉక్రెయిన్‌ ప్రజలకు తన స్టార్‌లింక్‌ ద్వారా ఇంటర్నెట్‌ సేవలు అందించాడు.

రష్యాన్‌ బలగాల కళ్లపడకుండా తన స్టార్‌ లింక్‌ సేవలు ఎలా పొందవచ్చనే అంశాలను ఈలాన్‌ మస్క్‌ ట్విటర్‌ ద్వారా తెలియ చేశాడు. ఈలాన్‌మస్క్‌, స్టార్‌లింక్‌ వ్యవహారంపై రష్యన్‌ కమాండర్‌ ఇచ్చిన టెస్టిమెనీలో మెరియాపోల్‌లో జరుగుతున్న యుద్ధంలో తమకు వ్యతిరేకంగా ఉక్రెయిన్‌ బలగాలకు, నాజీ దళాలకు కమ్యూనికేషన్‌ పరికరాలను పెంటగాన్‌, ఈలాన్‌మస్క్‌లు అందిస్తున్నారని.. దీనికి వారు మూల్యం చెల్లించకతప్పదంటూ హెచ్చరించాడు.

The word “Nazi” doesn’t mean what he seems to think it does pic.twitter.com/pk9SQhBOsG

— Elon Musk (@elonmusk) May 9, 2022