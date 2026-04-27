హైదరాబాద్‌లో ఈ ప్రాంతాల్లో తక్కువ ధరకే అపార్ట్‌మెంట్లు!

Apr 27 2026 1:51 PM | Updated on Apr 27 2026 2:04 PM

Best 5 locations in Hyderabad offering affordable apartments

హైదరాబాద్ నగరం రియల్ ఎస్టేట్ పరంగా దూసుకుపోతోంది. ఐటీ కారిడార్‌లోని పశ్చిమ హైదరాబాద్‌లో గజం ధర ఆకాశాన్ని తాకుతున్న వేళ, మధ్యతరగతి ప్రజలు ఇప్పుడు తక్కువ ధరలో అనువైన ఇళ్లు లభించే ఇతర ప్రాంతాల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. 2026 నాటి తాజా గణాంకాల ప్రకారం.. హైదరాబాద్‌లో అపార్ట్‌మెంట్లు కాస్తంత తక్కువలో దొరికే ఓ ఐదు ప్రాంతాలను ఈ కథనంలో పరిశీలిద్దాం..

పటాన్‌చెరు
పటాన్‌చెరు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో అత్యంత వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతం. ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ORR), ముంబై హైవేకు సమీపంలో ఉండటం దీనికి పెద్ద ప్లస్.

ధరలు: చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.4,800 – రూ.7,200
రూ.55 - రూ.75 లక్షల మధ్య ఇక్కడ మంచి 2BHK ఫ్లాట్‌ కొనుక్కోవచ్చు.

అనుకూలతలు: ఐటీ కారిడార్‌కు (గచ్చిబౌలి, ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్) కేవలం 20-30 నిమిషాల ప్రయాణ దూరంలో ఉంటుంది. ఇక్కడ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్టులు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

ఉప్పల్ - పోచారం
తూర్పు హైదరాబాద్‌పై ప్రభుత్వం ప్రత్యేక దృష్టి సారించడంతో ఉప్పల్ ఐటీ పార్క్ చుట్టూ రియల్ ఎస్టేట్ ఊపందుకుంది. పశ్చిమ హైదరాబాద్‌తో పోలిస్తే ఇక్కడ ధరలు చాలా తక్కువ.

ధరలు: చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.4,500 – రూ.6,500
ఇక్కడ రూ.45 - రూ.60 లక్షల మధ్య 2BHK ఫ్లాట్‌ లభిస్తుంది.

అనుకూలతలు: మెట్రో రైల్ కనెక్టివిటీ, ఇన్ఫోసిస్ వంటి పెద్ద ఐటీ కంపెనీల క్యాంపస్‌లు ఉండటం వల్ల మధ్యతరగతి ఉద్యోగులకు ఇది సరైన ఎంపిక.

కొంపల్లి
నార్త్ హైదరాబాద్‌లో కొంపల్లి ప్రశాంతమైన, కాస్త త​‍క్కువ ధరలో ఇళ్లకు నిలయంగా మారింది. ఇది రిటైల్ హబ్‌గా కూడా ఎదుగుతోంది.

ధరలు: చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.5,000 – రూ.6,500
రూ.40 - రూ.55 లక్షల లోపే ఇక్కడ అన్ని సౌకర్యాలతో 2BHK ఫ్లాట్‌ వస్తుంది.

అనుకూలతలు: తక్కువ ట్రాఫిక్, విశాలమైన రోడ్లు, నాణ్యమైన విద్యాసంస్థలు, ఆస్పత్రులు ఇక్కడ అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఇది ఫ్యామిలీస్ ఉండటానికి చాలా అనుకూలంగా ఉంటుంది.

నిజాంపేట్ - బాచుపల్లి
ఐటీ నిపుణులకు సమీపంలో, తక్కువ బడ్జెట్‌లో ఇల్లు కావాలనుకునే వారికి నిజాంపేట్, బాచుపల్లి ప్రాంతాలు హాట్ ఫేవరెట్.

ధరలు: చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.4,200 – రూ.5,800
రూ.50 - రూ.70 లక్షల మధ్య ఇక్కడ మంచి 2BHK ఫ్లాట్‌ కొనుక్కోవచ్చు.

అనుకూలతలు: మియాపూర్ మెట్రో స్టేషన్‌కు దగ్గరగా ఉండటం, మెరుగైన రవాణా సౌకర్యాలు ఉండటం వల్ల ఈ ప్రాంతంలో డిమాండ్ ఎప్పుడూ ఉంటుంది.

ఆదిభట్ల
విమానాశ్రయం, టీసీఎస్ (TCS), ఏరోస్పేస్ పార్క్‌లకు సమీపంలో ఉండటం ఆదిభట్ల ప్రత్యేకత. పెట్టుబడి కోణంలో చూస్తే ఇది అద్భుతమైన ప్రాంతం.

ధరలు: చదరపు అడుగుకు సుమారు రూ.3,800 – రూ.4,800
ఈ ప్రాంతంలో రూ.55 - రూ.75 లక్షలు పెడితే 2BHK ఫ్లాట్‌ కొనవచ్చు.

అనుకూలతలు: ఔటర్ రింగ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ వల్ల నగరం నలుమూలలకూ సులభంగా చేరుకోవచ్చు. భవిష్యత్తులో ఇక్కడ ప్రాపర్టీ విలువలు బాగా పెరిగే అవకాశం ఉంది.

  • పైన పేర్కొన్న ధరలు కొనుగోలుదారుల అవగాహన కోసం మార్కెట్ ట్రెండ్స్ ఆధారంగా ఇచ్చిన సగటు అంచనా ధరలు మాత్రమే. బిల్డర్, ఫ్లోర్, ఎంచుకునే సౌకర్యాలను బట్టి ధరల్లో మార్పులు ఉండవచ్చు.

