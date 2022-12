న్యూఢిల్లీ: ట్విటర్‌లో ఆడియో లైవ్‌ సర్వీస్‌ స్పేసెస్‌ పనిచేయక పోడంతో యూజర్లు గందరగోళంలో పడిపోయారు. గురువారం అర్థరాత్రి నుంచి స్పేసెస్‌ పనిచేయడం మానేసింది. దీంతో ట్విటర్‌ ద్వారా ఏమైంది స్పేసెస్‌కు అంటూ వాకబు చేయడం మొదలుపెట్టారు. దీంతో ట్విటర్‌ బాస్‌, ఎలాన్‌ మస్క్‌ స్పందించారు.

కొంతమంది జర్నలిస్టుల ఖాతాలను సస్పెండ్ చేసిన తర్వాత ట్విటర్‌ స్పేసెస్‌ నిలిచిపోవడం చర్చకు దారి తీసింది. సస్పెండ్ అయిన పలువురు జర్నలిస్టులు ఇప్పటికీ అందులో పాల్గొనవచ్చనే అనుమానంతో మస్క్‌ అలా చేశారంటైటూ విమర్శలు చెలరేగాయి. దీంతో ట్వీపుల్‌ ట్వీట్లకు స్పందించిన ట్విటర్‌ బాస్‌ ఎలాన్‌ మస్క్‌ ట్విటర్‌ ద్వారానే వివరణ ఇచ్చారు.ఇందులోని లెగసీ బగ్‌ (పాతబగ్‌)ను పరిష్కరిస్తున్నాం అని బహుశా రేపటికి పని చేస్తుందంటూ వివరణ ఇచ్చారు.

Holy Shit. Elon Musk just popped into a Twitter Spaces chat with a bunch of journalists. He was called out by journalist Drew Harrell, who he banned, for lying about posting links to his private information, then leaves almost immediately after being pressed. Here is the exchange pic.twitter.com/wVA9Gb5MVJ