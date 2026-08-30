 రూ.8.63 లక్షల కవాసకి కొత్త బైక్ ఇదే! | 2027 Kawasaki Versys 650 Launched | Sakshi
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రూ.8.63 లక్షల కవాసకి కొత్త బైక్ ఇదే!

Aug 30 2026 2:29 AM | Updated on Aug 30 2026 2:29 AM

2027 Kawasaki Versys 650 Launched

కవాసకి భారతదేశంలో MY2027 వెర్సిస్ 650ని రూ. 8.63 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ధర వద్ద లాంచ్ చేసింది. ఇది 'క్యాండీ లైమ్ గ్రీన్' అనే ఒకే రంగులో లభిస్తుంది. డ్యూయల్ LED హెడ్‌ల్యాంప్‌లు, అడ్జస్టబుల్ విండ్‌స్క్రీన్, ఎత్తైన హ్యాండిల్‌బార్లు, స్టెప్డ్ సీట్‌తో కూడిన అదే సెమీ-ఫెయిర్డ్ డిజైన్‌ను కొనసాగిస్తుంది.

ఈ అడ్వెంచర్ బైక్‌లో అదే 649 సీసీ ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజన్ ఉంటుంది. ఇది 8,500 rpm వద్ద 66 Bhp పవర్, 7,000 rpm వద్ద 61 న్యూటన్ మీటర్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇందులో 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ ఉంటుంది.

వెర్సిస్ 650లో ముందువైపు USD ఫోర్క్, వెనుకవైపు మోనోషాక్ ఉన్నాయి. ఇవి వరుసగా 150 మిమీ మరియు 145 మిమీ ట్రావెల్‌ను అందిస్తాయి. ఇది 17-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్‌పై నడుస్తుంది. రెండు వైపులా డిస్క్ బ్రేక్‌లతో వస్తుంది. కవాసకి స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీతో కూడిన 4.3-అంగుళాల TFT ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ కన్సోల్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వంటి ఫీచర్లను అందిస్తుంది.

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