 రతన్‌ టాటాకు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి | YS Jagan Pays Tribute to Ratan Tata On Death Anniversary | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రతన్‌ టాటాకు వైఎస్‌ జగన్‌ నివాళి

Oct 9 2026 1:18 PM | Updated on Oct 9 2026 1:21 PM

YS Jagan Pays Tribute to Ratan Tata On Death Anniversary

సాక్షి, తాడేపల్లి: దివంగత వ్యాపార దిగ్గజం రతన్ టాటాకు వైఎ‍స్సార్‌సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ నివాళులు అర్పించారు. రతన్‌ టాటా విలువలు, సేవలు, మానవతా దృక్పథం తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం అని ప్రశంసించారు. వైఎస్‌ జగన్‌ ఎక్స్‌ వేదికగా..‘వినయం, సేవాభావం, మానవత్వానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం రతన్ టాటా  జీవితం. భారత పారిశ్రామిక రంగానికి కొత్త దిశానిర్దేశం చేసిన మహనీయుడు రతన్ టాటా. 

వ్యాపార విజయాలతో పాటు, సామాజిక సేవకు అత్యంత ప్రాధాన్యమిచ్చిన గొప్ప వ్యక్తిత్వం ఆయనది. రతన్‌ టాటా విలువలు, సేవలు, మానవతా దృక్పథం తరతరాలకు స్ఫూర్తిదాయకం. రతన్ టాటా గారి వర్ధంతి సందర్భంగా ఆయన అమూల్యమైన సేవలను స్మరించుకుంటూ ఘన నివాళులు’ అని పోస్టు చేశారు. 

ఇదీ చదవండి: ఏపీ ప్రభుత్వానికి సుప్రీంకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హ్యాపీ బర్త్ డే లక్కూ.. స్పెషల్ ఫొటోలు షేర్ చేసిన హీరోయిన్ (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్ రెండో సీజన్ ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

విజయ్ దేవరకొండ ‘రణబాలి’ సినిమా HD స్టిల్స్‌
photo 4

బతుకమ్మ వేడుకలు...విద్యార్థినులు నృత్యాలు (ఫొటోలు)
photo 5

నిర్మల్‌లో సందడి చేసిన సినీ నటి భాగ్యశ్రీ బోర్సే (ఫొటోలు)

Video

View all
Nationwide By-election Counting TVK In Tamil Nadu and BJP In Bengal Lead 1
Video_icon

ఉప ఎన్నికల్లోనూ TVK జోరు బెంగాల్ లో BJP లీడ్
Is Musk set to checkmate Ambani's dominance 2
Video_icon

భరత్ పై మస్క్ గురి, అంబానీ ఆధిపత్యానికి చెక్ పెట్టబోతున్నారా?
Stock Market Ends in Losses 3
Video_icon

స్టాక్ మార్కెట్ క్రాష్, ₹7.6 లక్షల కోట్లు ఆవిరి!
Super El Nino Threat Major Weather Warning for the World 4
Video_icon

సూపర్ డూపర్ ఎల్నేనో.. ప్రపంచానికి వెదర్ వార్నింగ్!
Big Shock To Krishna Lanka Police In Saikrishna Case 5
Video_icon

సాయికృష్ణ కేసులో బిగ్ ట్విస్ట్.. కోర్టు చేతికి కీలక ఆధారాలు.. అడ్డంగా ఇరుక్కున్న పోలీసులు
Advertisement
 