 ప్రభల తీర్థం: ప్రజలకు వైఎస్‌ జగన్‌ శుభాకాంక్షలు | YS Jagan Extends Greetings to Devotees Of Prabhala Teertham | Sakshi
Jan 16 2026 2:31 PM | Updated on Jan 16 2026 2:57 PM

YS Jagan Extends Greetings to Devotees Of Prabhala Teertham

తాడేపల్లి: కోనసీమ వ్యాప్తంగా నిర్వహించే ప్రభల తీర్థం ఉత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రజలకు వైఎస్సార్‌సీపీ అధ్యక్షుడు, మాజీ సీఎం వైఎస్‌ జగన్‌మోహన్‌రెడ్డి శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు కోనసీమ వ్యాప్తంగా శతాబ్దాలుగా నిర్వహిస్తున్న ప్రభల తీర్థం ఉత్సవాన్ని ప్రజలందరూ సంప్రదాయబద్ధంగా ఆనందోత్సవాలతో జరుపుకోవాలని హృద‌య‌పూర్వ‌క శుభాకాంక్ష‌లు తెలిపారు. ఈ మేరకు ట్వీట్‌ చేశారు  వైఎస్‌ జగన్‌. 

 

