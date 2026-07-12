 విశాఖకు వైఎస్‌ జగన్‌.. బాధిత కుటుంబాలకు పరామర్శ | YS Jagan to console families of boat accident victims | Sakshi
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విశాఖకు వైఎస్‌ జగన్‌.. బాధిత కుటుంబాలకు పరామర్శ

Jul 12 2026 3:02 PM | Updated on Jul 12 2026 3:19 PM

YS Jagan to console families of boat accident victims

సాక్షి, విశాఖ :ఇటీవల బోటు ప్రమాదంలో మృతిచెందిన బాధిత కుటుంబాలను మాజీ ముఖ్యమంత్రి, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్‌ జగన్‌ ఈ మంగళవారం పరామర్శిస్తారని మాజీ మంత్రి కన్నబాబు తెలిపారు. ఉదయం 11 గంటలకు ఏవీఎన్‌ కాలేజ్‌ జబ్బర్‌ పేట సమీపంలో గల మత్య్సకారుల ఇండ్లకు వైఎస్‌ జగన్‌ స్వయంగా వెళ్లి ధైర్యం చెబుతారని తెలిపారు.విశాఖలో ఈరోజు ఆదివారం ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. బోటు ప్రమాద బాధితుడైన కారె చిన్నాను ఇటీవలే ఫోన్‌లో పరామర్శించారని పేర్కొన్నారు. 

నిన్న శనివారం మత్స్యకారుల కుటుంబాలని వైఎస్సార్సీపీ నేతలు పరామర్శించిన సంగతి తెలిసిందే.కాగా జులై 4న సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారుల బోటు ప్రమాదానికి గురైంది. రాకాసి అలల తాకిడికి బోటు బోల్తా పడటంతో ఏడుగురు మత్స్యకారులు సముద్రంలో గల్లంతయ్యారు. ఈ ప్రమాదం నుంచి కారె చిన్నా అనే మత్స్యకారుడు ప్రాణాలతో సురక్షితంగా బయటపడగా, మిగిలిన ఆరుగురు మృతిచెందారు. 

అయితే ఈ ప్రమాదంపై ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో నిర్లక్షంగా వ్యవహరించిందని మత్య్సకారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.ఈ ప్రమాదం 4 వతేదీన చోటు చేసుకోగా ఆ తరువాతి రోజు సహాయక చర్యలు ప్రారంభించడం ప్రభుత్వ ని‍ర్లక్ష‍్యాన్ని ఎత్తి చూపుతుందని విమర్శలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.ఈ నేపథ్యంలో బాధిత కుటుంబాలను పరామర్శించేందుకు వచ్చిన మంత్రి కొల్లు రవీంద్రను మత్స్యకారులు అడ్డుకున్నారు. 

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