గిరిబాబు మృతిపై ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు వైఎస్ జగన్ పరామర్శ

ప్రకాశం జిల్లా: సీనియర్ నటుడు గిరిబాబు (80) మృతిపై ఆయన కుటుంబ సభ్యులను వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్రెడ్డి పరామర్శించారు. గిరిబాబు తనయుడు రఘుబాబుతో వైఎస్ జగన్ ఫోనులో మాట్లాడారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు.
కాగా, గిరిబాబు ఈ నెల 14న (శనివారం) కన్నుమూశారు. కొంతకాలంగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న గిరిబాబు హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన అసలు పేరు యెర్రా శేషగిరిరావు. గిరిబాబు 1946 జూన్ 8న ప్రకాశం జిల్లా రావినూతల గ్రామంలో జన్మించారు.
గిరిబాబు అంత్యక్రియలు ఈ నెల 15న (ఆదివారం) ముగిశాయి. ఆయన స్వగ్రామం రావినూతలలో అభిమానుల అశ్రునయనాల మధ్య ఆయనకు వీడ్కోలు పలికారు. టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో పాటు అభిమానులు పెద్దఎత్తున హాజరై ఆయన భౌతికకాయానికి నివాళులర్పించారు.