 వాయుగుండం ఎఫెక్ట్‌. తీర ప్రాంతాల్లో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక | Third warning of cyclone effect in Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

వాయుగుండం ఎఫెక్ట్‌. తీర ప్రాంతాల్లో మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక

Sep 22 2026 2:27 PM | Updated on Sep 22 2026 2:44 PM

Third warning of cyclone effect in Andhra Pradesh

సాక్షి, విశాఖ: రాష్ట్రంలో వాయుగుండం ఎఫెక్ట్‌తో తీరప్రాంతాల్లో హైఅలర్ట్ ప్రకటించారు. రానున్న 12 గంటల్లో వాయుగుండం మరింత బలపడనున్న నేపథ్యంలో అన్ని పోర్టులకు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. వాయుగుండం ఉత్తర కోస్తా- దక్షిణ ఒడిశా మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటించింది. ఈ నేపథ్యంలో తీరం వెంబడి భారీగా ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది.కాగా ఇప్పటికే  ఉత్తర కోస్తాలో భారీగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో మరోసారి తీర ప్రాంత వాసులని వాతావరణ శాఖ అలర్ట్ చేసింది.

ఇది చదవండి: ఏపీకి  రెడ్ అలర్ట్

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

థాంక్యూ విజయ్‌ మామ (చిత్రాలు)
photo 2

తిరుమల : వైభవంగా శ్రీవారి రథోత్సవం (ఫొటోలు)

photo 3

సారీలో మృణాల్‌ లుక్స్‌.. (ఫోటోలు)
photo 4

ఆదిలాబాద్‌ : రిమ్స్‌ పిల్లల వార్డులో షార్ట్‌ సర్క్యూట్‌ ప్రమాదం (ఫొటోలు)
photo 5

కృతి శెట్టి బర్త్‌డే స్పెషల్.. (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan To Meet AP Governor Abdul Nazeer 1
Video_icon

రేపు గవర్నర్ ను కలవనున్న వైఎస్‌ జగన్‌
Police Arrest Telangana BJP Chief Ramchander Rao in Jadcherla 2
Video_icon

జూరాల జగడం.. జడ్చర్లలో BJP రాంచందర్రావు అరెస్ట్
Gold Prices Surge Massive Hike in Gold Rates 3
Video_icon

గోల్డ్ రేట్ కు బ్రేకులు లేవు.. మళ్లీ పెరిగిన బంగారం
CM Vijay Expands Free Breakfast Scheme to Classes 6 8 4
Video_icon

సీఎం విజయ్ సర్ ప్రైజ్.. పిల్లలకు స్వయంగా బ్రేక్ ఫాస్ట్ వడ్డింపు
PF Employees Get Double Benefits? ₹10.50 Lakh Insurance Explained 5
Video_icon

PF ఉద్యోగులకు డబుల్ ధమాకా! ₹10.50 లక్షల Insurance?
Advertisement
 