 తెనాలి కోర్టు సంచలన తీర్పు | Tenali Court Sensational Verdict | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

తెనాలి కోర్టు సంచలన తీర్పు

Aug 17 2026 1:51 PM | Updated on Aug 17 2026 1:58 PM

Tenali Court Sensational Verdict

ప్ర‌తీకాత్మ‌క చిత్రం (ఏఐ ఫోటో)

తెనాలిరూరల్‌: విడాకుల కోసం పిటిషన్‌ వేసిన భార్యకు ఉద్దేశపూర్వకంగానే ఆలస్యం చేయడంతో విడాకులు మంజూరు చేయడంతోపాటు రూ.లక్ష నష్టపరిహారం ఇవ్వాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. వివరాలిలా ఉన్నాయి. దుగ్గిరాల మండలం ఈమని గ్రామానికి చెందిన నాగ సౌజన్యకు 2016  ఏప్రిల్‌ 22న పొన్నూరు మండలం దొప్పలపూడి గ్రామానికి చెందిన యలవర్తి నాగబ్రహ్మంతో వివాహం జరిగింది. 

భర్త తనను మానసికంగా, శారీరకంగా హింసిస్తున్నాడని, అతనితో కలిసి జీవించే అవకాశం లేదని, తనకు ప్రాణ హాని ఉందని, విడాకులు ఇప్పించాలని కోరుతూ నాగ సౌజన్య తెనాలి ప్రిన్సిపల్‌ సివిల్‌ జడ్జి (సీనియర్‌ డివిజన్‌) కోర్టులో 2023లో పిటిషన్‌ దాఖలు చేసింది. 2024లో తన భార్యను కాపురానికి పంపుతూ ఆదేశించాలని నాగబ్రహ్మం ఇదే కోర్టులో పిటిషన్‌ వేశాడు. రెండు పిటిషన్‌లపై లోక్‌ అదాలత్‌లో రాజీ పడి విడాకులు పొందే విధంగా కోర్టు నుంచి అనుమతులు పొందారు. హడావిడి చేసి తనతో సంతకాలు పెట్టించుకున్నారని, లోక్‌అదాలత్‌లో రాజీని రద్దు చేయాలని హైకోర్టులో పిటిషన్‌ వేసి, తెనాలి కోర్టులోని రెండు పిటిషన్లలో ప్రొసీడింగ్స్‌ జరగకుండా స్టే ఇవ్వాలని కోరగా హైకోర్టు స్టే ఇవ్వలేదు.

 రెండు పిటిషన్‌లను కలిపి విచారించిన తెనాలి ప్రిన్సిపల్‌ సివిల్‌ జడ్జ్‌ (సీనియర్‌ డివిజన్‌) న్యాయమూర్తి, నాగ సౌజన్య దాఖలు చేసిన విడాకులు పిటిషన్‌ను అనుమతించి విడాకులు మంజూరు చేశారు. నాగబ్రహ్మం దాఖలు పిటిషన్‌ను కొట్టివేశారు. భార్యను మానసిక వేధింపులకు గురిచేయడమే కాకుండా విలువైన కోర్టు సమయాన్ని కూడా వృథా చేసినందుకుగాను రూ.లక్ష నష్టపరిహారం నాగ సౌజన్యకు చెల్లించాలని భర్తను ఆదేశిస్తూ న్యాయమూర్తి ఎస్‌.వెంకటేశ్వరరెడ్డి తెనాలి న్యాయస్థానాల చరిత్రలోనే సంచలమైన తీర్పును ఈ నెల 14న వెలువరించారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ఇరుముడి’ మూవీ ప్రీరిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 2

బండ్ల గణేశ్‌ కూతురు పెళ్లిలో టాలీవుడ్ తారల సందడి (ఫోటోలు)
photo 3

విజయవాడ : భక్తులతో కిటకిటలాడుతున్న ఇంద్రకీలాద్రి (ఫొటోలు)
photo 4

విశాఖ : వెనక్కి వెళ్లిన సముద్రం ...ఆర్.కె బీచ్ లో సండే సందడి (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్ ఉప్పల్‌లో సినీనటి శ్రీలీల సందడి (ఫొటోలు)

Video

View all
Lokesh Caught Red-Handed Over DSC Irregularities in Assembly 1
Video_icon

DSC అక్రమాలపై అసెంబ్లీ సాక్షిగా అడ్డంగా బుక్కైన లోకేష్
Wife Attacks Husband With Grinding Stone..! Siddipet Husnabad 2
Video_icon

భర్తను రోకలిబండతో కొట్టిన భార్య..! కారణం తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!
Analyst Purushotham Reddy Reveals CM Chandrababus Cheap Politics 3
Video_icon

ఓటర్లను డబ్బులు తీసుకోవద్దన్న బాబు.. పంచబోమని ఎందుకు చెప్పలేదు..?
KSR Live Show On Justice Mallikarjuna Rao Chandrababu Skil Scam Bail 4
Video_icon

స్కిల్ స్కామ్ కేసులో బెయిల్ ఇచ్చిన జడ్జిగారికి లోకాయుక్త పదవి..!
Why Are Electric Bikes So Cheap in Pakistan? 5
Video_icon

ఇంత తక్కువ ధరకే ఎలక్ట్రిక్ బైక్? యూరప్‌లో హాట్ కేకుల్లా అమ్మకాలు!
Advertisement
 