 ఖాళీ ప్లేట్లతో విద్యార్థుల ఆందోళన | Students concern with empty plates | Sakshi
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ఖాళీ ప్లేట్లతో విద్యార్థుల ఆందోళన

Oct 5 2026 3:20 AM | Updated on Oct 5 2026 3:20 AM

Students concern with empty plates

ఆదోని: కర్నూలు జిల్లా ఆదోనిలోని ఎస్సీ బాలుర  హాస్టల్‌ విద్యా­ర్థులు ఆదివారం ఆర్డీవో కార్యాలయం ఎదుట బైఠాయించి ఖాళీ ప్లేట్లతో ఆందోళనకు దిగారు. హాస్ట­ల్‌­లో నాణ్యత లేని భోజనం పెడుతున్నారని ఆరోపించారు. ఇదేమని ప్రశ్నిస్తే వార్డెన్‌ కొడుతున్నారని వాపోయారు. హాస్టల్‌ ప్రాంగణంలో తమ వార్డెన్‌ ఓ మహిళతో రాసలీలలు నడుపుతున్నారని, ఈ పరిణా­మాలు తమకు ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయని మరికొంతమంది విద్యార్థులు ఆరోపించారు. వార్డెన్‌ను తక్షణమే బదిలీ చేయాలని డిమాండ్‌ చేశారు. కాగా గతంలోనే హాస్టల్‌ వార్డెన్‌పై ఫిర్యాదులు రాగా, చర్యలు తీసుకో­కపోవడంతో విద్యార్థులు రోడ్డెక్కినట్టు సమా­చార­ం. 

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