AP: ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం: ఐదుగురి దుర్మరణం

Nov 29 2025 6:45 AM | Updated on Nov 29 2025 7:16 AM

Road Accident Five Died In Kurnool Accident

కర్నూల్‌: జిల్లాలో చోటు చేసుకున్న రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు దుర్మరణం చెందారు. రెండు కార్లు ఎదురెదురుగా ఢీకొనడంతో  ఇద్దరు చిన్నారులతో సహా ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృత్యువాత పడ్డారు. ఈ ఘటనలో పలువురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. గాయపడ్డవారిని స్థానికి ఆస్పత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. జిల్లాలోని ఎమ్మిగనూరు మండలం కోటేకల్‌ సమీపంలో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల కాలంలో తరచు రోడ్డు ప్రమాదాలు జరుగుతున్న తెలిసిందే. 

గత రెండు నెలల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రోడ్డు, బస్సు ప్రమాదాలు తీవ్రంగా చోటు చేసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా కర్నూలు జిల్లాలో అక్టోబర్ 24న జరిగిన ప్రైవేట్ బస్సు ప్రమాదంలో 19 మంది ప్రయాణికులు మృతి చెందారు. ఇదొక పెద్ద విషాదం. అదనంగా, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు రోడ్డు ప్రమాదాలు నమోదై, అనేక ప్రాణనష్టం జరిగింది.

గత నెలలో హైదరాబాద్‌–బెంగళూరు వెళ్తున్న లగ్జరీ ప్రైవేట్ బస్సు అగ్నికి ఆహుతి అయ్యింది.  ఈ ఘటనలో భారీ ప్రాణనష్టం జరిగింంది. బైక్‌ను ఢీకొట్టిన బస్సులో మంటలు వ్యాపించి క్షణాల్లో భారీ ప్రాణనష్టం వాటిల్లింది. 2025లో ఇప్పటివరకు): 15,462 రోడ్డు ప్రమాదాలు చోటుచేసుకున్నాయి.  అత్యధిక శాతం ప్రమాదాలకు ఓవర్‌ స్పీడింగ్‌ ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది.  కార్లు, బస్సులు, బైక్‌లు నియంత్రణ కోల్పోవడం వల్ల ప్రమాదాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అధిక ప్రమాదాలు నెల్లూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, కాకినాడ జిల్లాల్లో చోటు చేసుకున్నాయి. 

కాగా, ఇటీవల తెలంగాణ రాష్ట్రంలో శామీర్‌పేట వద్ద ఓఆర్‌ఆర్‌పై కారు అగ్నికి ఆహుతైంది. కారు ఇంజిన్‌ నుంచి ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగడంతో డ్రైవర్‌ సజీవ దహనమయ్యాడు. డ్రైవర్‌ తేరుకునేలోపే కారును మంటలు చుట్టుముట్టడంతో ఇక తప్పించుకునే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది.  

కీసర వెళ్తండగా ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. కారులో ఏసీవేసుకుని పడుకున్న సమయంలో మంటలు వ్యాపించాయి.  ఈ ఘటనలో కారు పూర్తిగా దగ్ధమైంది.  ఇదిలా ఉంచితే, ఈ నెలలోనే సంగారెడ్డి ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఒక కారు అగ్ని ప్రమాదం బారిన పడింది.  ఈ ప్రమాదం నుంచి ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు కానీ కారు అగ్నికి ఆహుతైంది. గత నెలలో పఠాన్‌చెరువు  సమీపంలో ముతంగి ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఓ కారులో మంటలు వ్యాపించాయి. అదృష్టవశాత్తూ ప్రయాణికులు ఎవరూ కూడా ప్రమాదం బారిన పడకుండా తప్పించుకున్నారు.

ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఏదైనా అత్యవసర పరిస్థితి ఏర్పడితే వెంటనే 14449 నెంబరుకు కాల్‌ చేయవచ్చు. ప్రమాదాలు కానీ, వాహనాల బ్రేక్‌డౌన్‌, పెట్రోలు, డీజిల్‌ ఖాళీ అయినా, పంక్చర్లు అయినా ఈ నెంబరుకు కాల్‌ చేస్తే సాయం అందుతుంది. ఇది కాకుండా పోలీసుల హెల్‌‍్పలైన్‌ 100, ఆంబులెన్స్‌ కోసం 108, అగ్ని ప్రమాదాల సందర్భంలో 101కు కాల్‌ చేసి సాయం అందుకోవచ్చు.

కార్లు అగ్ని ప్రమాదానికి ప్రధాన కారణాలు..

ఓఆర్‌ఆర్‌పై  వేగంగా డ్రైవ్‌ చేయడం కూడా కార్లు తరుచు ప్రమాదంబారిన పడటానికి ప్రధాన కారణం.  కార్లను అత్యంత వేగంగా, ఓఆర్‌ఆర్‌పై నిర్దేశించిన వేగం కంటే కారును నడుపుతున్న సందర్భాల్లో ఇంజిన్‌ ఓవర్‌హీట్‌ అవుతూ ఉంటుంది. దాంతో కార్లు అగ్ని ప్రమాదానికి గురయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి.

ఆయిల్‌ లీక్‌ అంశం కూడా కార్లు తొందరగా అగ్నికి ఆహుతి కావడానికి మరో కారణం. ఇక ఎలక్ట్రికల్‌ లోపాలతో కూడా కార్లు అగ్ని ప్రమాదం బారిన పడుతున్నాయి.

ఓఆర్‌ఆర్‌పై ఏదైనా కారు ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు  అగ్ని మాపక వంటి సహాయక చర్యలు చేపట్టడం ఆలస్యం అవుతుంది. ఓఆర్‌ఆర్‌ పై ప్రమాదం సమాచారం అందుకున్న తర్వాత స్పాట్‌కు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులు చేరుకోవడం అత్యంత కష్టంతో  కూడుకున్నదిగా మారింది. గ ఓఆర్‌ఆర్‌పై కార్లు అగ్ని ప్రమాదం బారినపడ్డప్పుడు ఎమర్జెన్సీ సర్వీసులు సరైన సమయానికి రావడం అనేది ఏవో కొన్ని సందర్భాల్లో మాత్రమే జరుగుతుంది.

డ్రైవర్లు ఇలా చేస్తే..

రెగ్యులర్‌గా కార్లను చెక్‌ చేయడం అనేది డ్రైవర్లు పనిగా పెట్టుకోవాలి. వాహనం ఎలక్రికల్‌ వైరింగ్‌,ఆయిల్‌ ట్యాంక్‌, టైర్లు వంటి రెగ్యులర్‌ాగా జరిగేప్రాసెస్‌గా ఉండాలి

ఓఆర్‌ఆర్‌పై ాకార్లను పార్కింగ్‌ చేయడం అనేది మానేయాలి. ఓఆర్‌ఆర్‌ై వాహనాలను నిలిపి ఉంచడం అనేది నిషిద్ధమే కాదు.. ప్రమాదం కూడా .

కారు నుంచి పొగలు రావడం గమనిస్తే వెంటనే నిలిపివేయాలి.  వెంటనే కారు నుంచి దిగిపోవాలి.

