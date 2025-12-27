దుర్గగుడికి కరెంట్‌ కట్‌!

సాక్షి, విజయవాడ: శ్రీ దుర్గ మల్లేశ్వర స్వామి వర్ల దేవస్థానానికి ఏపీసీపీడీసీఎల్ షాకిచ్చింది. కరెంటు బిల్లు చెల్లించలేదని ఆలయానికి విద్యుత్ సరఫరా నిలిపిసేసింది. దుర్గమ్మ ఆలయానికి రూ.3.08 కోట్ల బిల్లు బకాయి ఉందని పెండింగ్ బిల్లులు చెల్లించాలని ఎన్నిసార్లు నోటిసులిచ్చినా అధికారులు పట్టించుకోలేదని తెలిపింది. ఈ క్రమంలో విసుగు చెందిన విద్యుత్ శాఖ అధికారులు హెచ్టీ లైన్ నుంచి పవర్ సరఫరా నిలిపేశారు. అయితే ఆలయానికి పెద్దసంఖ్యలో భక్తులు వస్తారని వారి మనోభావాలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలని విజ్ఞప్తులు రాగా అధికారులు ఆలోచిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది.