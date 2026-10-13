గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కార్యదర్శిగా మురళీధర్రెడ్డి
ఏపీ భవన్ ఓఎస్డీగా సౌరభ్గౌర్
పర్యాటక శాఖ కార్యదర్శిగా ఆమ్రపాలి
ఉత్తర్వులు జారీ
సాక్షి, అమరావతి: పోస్టింగ్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్న పలువురు ఐఏఎస్లకు పోస్టింగ్లు ఇస్తూ, మరికొందరికి అదనపు బాధ్య తలు అప్పగిస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి.సాయిప్రసాద్ సోమవారం ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. పోస్టింగ్ కోసం ఎదురు చూస్తున్న సౌరభ్గౌర్, డి. మురళీధర్రెడ్డి, ఆమ్రపాలి, బాలాజీ దిగంబర్, నీలకంఠరెడ్డి, అనిల్కుమార్రెడ్డి, తేజ్ భరత్, శ్రీనుకుమార్, వరప్రసాద్లకు పోస్టింగ్లు ఇచ్చారు.