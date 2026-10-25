 కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి అక్రమ హౌస్ అరెస్ట్ కొనసాగింపు | kethireddy pedda reddy house arrest | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి అక్రమ హౌస్ అరెస్ట్ కొనసాగింపు

Oct 25 2026 8:54 PM | Updated on Oct 25 2026 8:54 PM

kethireddy pedda reddy house arrest

అనంతపురం: తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని పోలీసులు అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారు. స్వగ్రామం తిమ్మంపల్లిలో ఈ ఘటన జరిగింది. కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని గత మూడు రోజులుగా పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్‌లో ఉంచారు. ఇవాళ ఉదయం తాడిపత్రి నుంచి కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి తిమ్మంపల్లి గ్రామానికి వెళ్లారు. తిమ్మంపల్లి వైఎస్సార్‌సీపీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి నామినేషన్‌ను టీడీపీ నేతలు అడ్డుకున్నారు. 

టీడీపీ నేతల ఒత్తిడితో తిమ్మంపల్లి వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థిని పీఎస్‌లో నిర్బంధించారు. వివరాలు తెలుసుకునేందుకు తిమ్మంపల్లి వెళ్లారు. ఆ సమయంలోనే ఆయనను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. అనంతరం కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని తిమ్మంపల్లి నుంచి అనంతపురం తరలించారు. అనంతపురం నగరంలోని ఇంటి వద్ద కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిని పోలీసులు వదిలి వెళ్లారు. కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డి హౌస్ అరెస్ట్‌ను కొనసాగించారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న అర్జున్ చిన్న కూతురు (ఫొటోలు)
photo 2

మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 3

బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు)
photo 4

'418' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Gajwel SI Attacks On Farmer In Police Station 1
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్ లో రైతుపై దాడి చేసిన ఎస్సై
OYOs Shocking Move Before IPO 2
Video_icon

IPOకు ముందే ఓయో షాక్.. సగానికి సగం తగ్గింపు
Shamonda Virus Casae Reported In France 3
Video_icon

మరో కొత్త వైరస్ వచ్చేసింది! వైద్యులు షాక్!
JC Prabhakar Reddy Attack On Kethireddy Pedda Reddy House 4
Video_icon

రాళ్లు పడ్డాయా..? పెద్దారెడ్డి ఇంటిపై రాళ్ల దాడి.. బయటపడ్డ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వీడియో
Pinnelli Ramakrishna Reddy And Gopireddy Mass Warning To TDP Leaders 5
Video_icon

2029 ఎన్నికల్లో YSRCP మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటగానే... పిన్నెల్లి, గోపిరెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 