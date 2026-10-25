 చంద్రబాబు సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి: చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌ రెడ్డి | Chevireddy Bhaskar Reddy on ap local body elections 2026 | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

చంద్రబాబు సిగ్గుతో తలదించుకోవాలి: చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌ రెడ్డి

Oct 25 2026 8:30 PM | Updated on Oct 25 2026 8:30 PM

Chevireddy Bhaskar Reddy on ap local body elections 2026

తిరుపతి: చంద్రబాబు సిగ్గుతో తలదించుకోవాలని వైఎస్సార్‌సీపీ నేత, ప్రభుత్వ మాజీ విప్‌ చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌ రెడ్డి మండిపడ్డారు. చంద్రగిరి నియోజకవర్గంలో వైఎస్సార్‌సీపీకి చెందిన 142 ఎంపీటీసీ నామినేషన్లు తిరస్కరించారని తెలిపారు. 40 మందికి పైగా వైఎస్సార్‌సీపీ నాయకులను నామినేషన్లు సమయంలో తీవ్రంగా గాయపరిచారని అన్నారు.

తిరుపతిలో చెవిరెడ్డి భాస్కర్‌ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ‘‘ఇదేనా ప్రజాస్వామ్యం? గాంధీజీ కలలుగన్న గ్రామ స్వరాజ్యం ఇదేనా? నామినేషన్లు వేసిన అభ్యర్థులను భయపెట్టారు. అధికారులను అడ్డుపెట్టుకుని నామినేషన్లను తిరస్కరించారు. రేపు అప్పీళ్లకు వెళ్తాం. ఆ తర్వాత పోరాటం చేస్తాం. కూటమి ప్రభుత్వం చేస్తున్న అరాచకాలపై పోరాటం చేస్తాం’’ అని తెలిపారు.

వైఎస్సార్‌సీపీ చంద్రగిరి నియోజకవర్గం ఇన్‌చార్జి చెవిరెడ్డి మోహిత్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ.. ‘‘చంద్రగిరిలో ఎమ్మెల్యే గూండారాజ్యం చేస్తున్నారు. తమిళనాడు గూండాలను తీసుకువచ్చి 1,200 మందిని మోహరించి నామినేషన్లను అడ్డుకున్నారు. హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ వేసి, ఎన్నికల నామినేషన‍్లను స్వీకరించారు. 96 స్థానాల్లో 50కు పైగా ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారు. 

చంద్రగిరి, తిరుపతి రూరల్, పాకాలలో నామినేషన్లు తప్పించి ఏకగ్రీవం చేసుకున్నారు. చంద్రగిరి నుంచి ప్రజా పోరాటం మొదలవుతుంది. ప్రజాస్వామ్యం కాపాడండి, స్థానిక సంస్థలు ఎన్నికల్లో ఈ సంస్కృతి మంచిది కాదు. డిక్లరేషన్ ఫామ్‌లు ఎత్తుకుపోయారు. నామినేషన్ ఫామ్‌లు స్క్రూటినీలో తప్పించారు’’ అని తెలిపారు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

విదేశీయుడిని పెళ్లి చేసుకున్న అర్జున్ చిన్న కూతురు (ఫొటోలు)
photo 2

మాల్దీవుల్లో ఎంజాయ్ చేస్తున్న నభా నటేశ్ (ఫొటోలు)
photo 3

బార్బీ బొమ్మలా మారిపోయిన తాప్సీ (ఫొటోలు)
photo 4

'418' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 5

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)

Video

View all
Gajwel SI Attacks On Farmer In Police Station 1
Video_icon

పోలీస్ స్టేషన్ లో రైతుపై దాడి చేసిన ఎస్సై
OYOs Shocking Move Before IPO 2
Video_icon

IPOకు ముందే ఓయో షాక్.. సగానికి సగం తగ్గింపు
Shamonda Virus Casae Reported In France 3
Video_icon

మరో కొత్త వైరస్ వచ్చేసింది! వైద్యులు షాక్!
JC Prabhakar Reddy Attack On Kethireddy Pedda Reddy House 4
Video_icon

రాళ్లు పడ్డాయా..? పెద్దారెడ్డి ఇంటిపై రాళ్ల దాడి.. బయటపడ్డ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వీడియో
Pinnelli Ramakrishna Reddy And Gopireddy Mass Warning To TDP Leaders 5
Video_icon

2029 ఎన్నికల్లో YSRCP మ్యాజిక్ ఫిగర్ దాటగానే... పిన్నెల్లి, గోపిరెడ్డి మాస్ వార్నింగ్
Advertisement
 