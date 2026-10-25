 నామినేషన్‌ కేంద్రాలను టీడీపీ నేతలు ఆక్రమించారు: శైలజానాథ్‌ | ysrcp sailajanath Serious Comments On Chandrababu | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

నామినేషన్‌ కేంద్రాలను టీడీపీ నేతలు ఆక్రమించారు: శైలజానాథ్‌

Oct 25 2026 12:45 PM | Updated on Oct 25 2026 12:58 PM

ysrcp sailajanath Serious Comments On Chandrababu

సాక్షి, అనంతపురం: ఏపీలో టీడీపీ కూటమి పాలనలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అభాసుపాలు అయ్యాయని ఆరోపించారు మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయని చోట్ల నైతిక బాధ్యత పోలీసులదా లేక ఎస్ఈసీదా అని ప్రశ్నించారు. నామినేషన్‌ కేంద్రాలను టీడీపీ నేతలు ఆక్రమించారు అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

మాజీ మంత్రి శైలజానాథ్‌ తాజాగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ.. వైఎస్ జగన్ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న సమయంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు ప్రశాంతంగా.. నిష్పక్షపాతంగా జరిగాయి. అప్పట్లో స్టేట్ ఎలక్షన్ కమిషనర్‌గా ఉన్నది చంద్రబాబు తాబేదార్ నిమ్మగడ్డ రమేష్. అయినప్పటికీ ఎన్నికలను ఎదుర్కొని గెలిచిన సత్తా వైఎస్సార్‌సీపీదే. టీడీపీ కూటమి పాలనలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు అభాసుపాలు అయ్యాయి. నామినేషన్‌ కేంద్రాలను టీడీపీ నేతలు ఆక్రమించారు. ఆడవారు అని కూడా చూడకుండా టీడీపీ గూండాలు, పోలీసులు దాడులు చేస్తున్నారు.

పుట్లూరు, ఎలనూరు మండలాల్లో నామినేషన్లు వేయడానికే చాలా కష్టపడ్డాం. మా వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థిని నామినేషన్‌ వేయనీయకుండా పీఎస్‌లో కూర్చోబెట్టారు. నామినేషన్‌ వేయకుండా ఘర్షణ క్రియేట్‌ చేసి కేసు పెట్టారు. పై నుంచి ఫోన్‌ రాగానే నామినేషన్లు తిరస్కరిస్తున్నారు. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లను టీడీపీ నేతలతో పాటు పోలీసులు కూడా అడ్డుకోవడం దుర్మార్గం.  శింగనమల నియోజకవర్గం తిమ్మంపల్లి గ్రామ వైఎస్సార్ ఎమ్పీటీసీ అభ్యర్థిని నామినేషన్ వేయకుండా నిర్భందించాల్సిన అవసరం పోలీసులకు ఏంటి?. వైఎస్సార్‌సీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయని చోట్ల నైతిక బాధ్యత ఎవరిది’ అని ప్రశ్నించారు. 

ఇదీ చదవండి: శకునిమామ ‘స్థానిక’ సినిమా!
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'418' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)
photo 2

యాంకర్‌ సుమ ఈవెంట్‌కి చీఫ్‌ గెస్ట్‌గా మెగా కోడలు (ఫోటోలు)
photo 3

'రోమియో జూలియట్' సారీ బేబీ పాట విడుదల (ఫొటోలు)
photo 4

నిండుగా రెడీ అయిన అదాశర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

ఎన్నాళ్లకెన్నాళ్లకు 'కొత్త బంగారు లోకం' బ్యూటీ ఇలా (ఫొటోలు)

Video

View all
Rajinikanth Set To Enter 600 Crore Club In Just 8 Days 1
Video_icon

తలైవా ఊచకోత.. 600 కోట్ల క్లబ్ లో జైలర్ 2..!
JC Prabhakar Reddy Gang Hulchul In Tadipatri 2
Video_icon

తాడిపత్రిలో హైటెన్షన్.. పెద్దారెడ్డిని చంపుతాం.. JC గ్యాంగ్ హల్చల్
Will Gold Prices Fall Before Diwali Fest 2026 3
Video_icon

దీపావళికి బంగారం ధరలు ఢమాల్? కొనాలా.. వద్దా?
Man Video While Trampling The Puri Dough With His Feet 4
Video_icon

వీడు అసలు మనిషేనా.. పూరీ పిండిని కాళ్లతో తొక్కుతూ..
TDP Fake Nominations In The Name Of YSRCP At Palnadu 5
Video_icon

YSRCP పేరుతో ఫేక్ నామినేషన్లు..? పల్నాడులో బిగ్ ట్విస్ట్..!
Advertisement
 