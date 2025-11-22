 పీజీ పరీక్షల నిర్వహణలో బాధ్యతారాహిత్యం | Irresponsibility in conducting PG exams: Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పీజీ పరీక్షల నిర్వహణలో బాధ్యతారాహిత్యం

Nov 22 2025 5:09 AM | Updated on Nov 22 2025 5:09 AM

Irresponsibility in conducting PG exams: Andhra Pradesh

ఏఎన్‌యూ పీజీ ప్రశ్నాపత్రంలో మూడుచోట్ల ఒకే ప్రశ్న

ఏఎన్‌యూ(పెదకాకాని): ఆచార్య నాగారు­్జన యూనివర్సిటీ(ఏఎన్‌యూ) పీజీ ప­రీక్షల నిర్వహణలో అధికారుల బాధ్యతారా­హిత్యం మరోసారి బట్టబయలైంది. వి­ద్యార్థుల భవిష్యత్‌కు సంబంధించి­న పరీక్షల నిర్వహణలో వరుసగా లోపా­లు త­లెత్తుతున్నా వాటిని సరిదిద్ది పక­డ్బందీగా నిర్వహించడంపై సంబంధిత అధికారులు కనీసం దృష్టి సారించడం లేదనేది శుక్రవారం జరిగిన ఘటనతో స్పష్టమవుతోంది.

ప్రశ్నాపత్రంలో ఒకే ప్రశ్న మూ­డుచోట్ల ఇవ్వడంతో విద్యా­ర్థులు అయోమయానికి గుర­య్యారు. తర్జ­నభర్జనల తరువాత గంట ఆలస్యంగా మరో ప్రశ్నాపత్రం ఇచ్చి పరీక్షలు రాయించారు. శుక్ర­వా­రం ఎం.కామ్‌ మూడో సెమిస్టర్‌ కామర్స్‌ పేపర్‌­లో ఒకే ప్రశ్నను 2బీ, 3ఏ, 4ఏగా ఇచ్చా­రు. దీన్ని చూసి విద్యార్థులు ఆశ్చర్యపోయారు. సమస్యను ఇని్వజిలేటర్‌కు వివరించారు. ప్రశ్నాపత్రాన్ని పరిశీలించిన ఇని్వజిలేటర్‌ జరిగిన త­ప్పి­దా­న్ని పీజీ కో–ఆర్డినేటర్‌ దృష్టికి తీసుకెళ్లడంతో గంట ఆలస్యంగా మరో ప్రశ్నాపత్రం ఇచ్చి పరీక్ష రాయించారు.  

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 21-28)
photo 2

తెర వెనక ఇంత హంగామా నడిచిందా? (ఫొటోలు)
photo 3

లేడీ క్రికెటర్ స్మృతి మంధాన హల్దీ సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
Default image 4

బయటకొచ్చిన శ్రీముఖి CID చేతికి బ్యాంక్ స్టేట్ మెంట్

photo 5

అలనాటి హీరోయిన్ రాధ కూతురు.. పెళ్లయి రెండేళ్లయిపోయిందా? (ఫొటోలు)

Video

View all
Visakha BJP Corporator Gankala Kavitha Great Words About YS Jagan 1
Video_icon

Gankala Kavitha: పార్టీ ఏదైనా వైఎస్ జగన్ చేసిన మంచి చెప్పాల్సిందే
Harish Rao Slams CM Revanth Government Over Education System 2
Video_icon

విద్యావ్యవస్థలో చాలా సమస్యలు ఉన్నాయి: హరీశ్ రావు
Students Fall at Principals Feet Over Maths Teacher Harassment 3
Video_icon

మ్యాథ్స్ టీచర్ వేధింపులు ప్రిన్సిపాల్ కాళ్లపై పడిన విద్యార్థినులు
YSRCP Kakani Govardhan Reddy Slams Yellow Media Fake Debates on YS Jagan Hyderabad Tour 4
Video_icon

జగన్ హైదరాబాద్ పర్యటన పై ఎల్లో మీడియా చిల్లర డిబేట్లు... ఏకిపారేసిన కాకాణి
RK Roja MAKES SHOCKING COMMENTS On Chandrababu Over Chittoor Mango Farmers 5
Video_icon

RK: సొంత జిల్లా మామిడి రైతులను మోసం చేస్తున్న చంద్రబాబు
Advertisement
 