 గుంటూరు కేఎల్‌ వర్శిటీ విద్యార్థి ఆత్మహత్య | Guntur Kl University Student Ends Life | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

గుంటూరు కేఎల్‌ వర్శిటీ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

Dec 2 2025 5:18 PM | Updated on Dec 2 2025 6:04 PM

Guntur Kl University Student Ends Life

సాక్షి, గుంటూరు: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో విద్యార్థుల వరుస ఆత్మహత్యల ఘటనలు కలకలం రేపుతున్నాయి. తాజాగా, గుంటూరు కేఎల్‌ వర్శిటీ హాస్టల్‌లో విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. బీటెక్‌ ఫస్టియర్‌ విద్యార్థి సురేష్‌రెడ్డి ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతిచెందిన విద్యార్థి బాపట్ల కొత్తపాలెం వాసిగా గుర్తించారు.

కాగా, నిన్న(డిసెంబర్‌ 1, సోమవారం) తెలంగాణలోని బాచుపల్లి శ్రీ చైతన్య జూనియర్‌ కాలేజీలో ఇంటర్‌ విద్యార్థిని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. హాస్టల్‌ గదిలోనే చున్నీతో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు చేసుకుంది. నిజాంపేటలో ఇంటర్‌ విద్యార్థి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ప్రగతి జూనియర్ కాలేజీలో ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాడు. ఆత్మహత్యకు ప్రేమ వ్యహహారమే కారణమని తెలుస్తోంది.

గుంటూరు KL వర్సిటీలో విషాదం ఉరేసుకొని బీటెక్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లిఖార్జున ఆలయంలో యాంకర్ శ్రీముఖి ప్రత్యేక పూజలు.. (ఫోటోలు)
photo 2

లైట్ గ్రీన్ శారీలో సీతారామం బ్యూటీ మృణాల్ ఠాకూర్ అందాలు.. ఫోటోలు
photo 3

'కాంతార' రుక్మిణి వసంత్ హ్యాపీ మెమొరీస్ (ఫొటోలు)
photo 4

రవితేజ 'భర్త మహాశయులకు విజ్ఞప్తి' సినిమా పాట రిలీజ్ (ఫొటోలు)
photo 5

#CycloneDitwah : తమిళనాడులో భారీ వర్షాలు.. జలదిగ్బంధంలో చెన్నై (ఫొటోలు)

Video

View all
Kethireddy Pedda Reddy Warning to JC Prabhakar Reddy 1
Video_icon

తండ్రి కొడుకులకు ఒకటే చెప్తున్నా జేసీకి పెద్దారెడ్డి వార్నింగ్
Btech Student Suresh Reddy Dies By Suicide At KL University 2
Video_icon

గుంటూరు KL వర్సిటీలో విషాదం ఉరేసుకొని బీటెక్ విద్యార్థి ఆత్మహత్య
Parliament Rocked by Vote stealing Slogans 3
Video_icon

ఓట్ చోర్ నినాదాలతో దద్దరిల్లిన పార్లమెంట్
Food poisoning in Gadwala ST Hostel 4
Video_icon

Gadwala: ఉప్మాలో పురుగులు 12 మంది విద్యార్థులకు అస్వస్థత
Saudi Accident Victim Shoiab Emotional Thanks To CM Revanth Reddy 5
Video_icon

నేను చచ్చి బతికాను ఏడ్చేసిన సౌదీ మృత్యుంజయుడు
Advertisement
 