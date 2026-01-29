 అకౌంట్‌లో డబ్బులు పడ్డాయంటూ ఫేక్‌ ప్రచారం | Fake Rumor of Money Deposits Causes Post Office Rush in Palamaner | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

అకౌంట్‌లో డబ్బులు పడ్డాయంటూ ఫేక్‌ ప్రచారం

Jan 29 2026 1:48 PM | Updated on Jan 29 2026 1:48 PM

Fake Rumor of Money Deposits Causes Post Office Rush in Palamaner

సోషల్‌ మీడియాతో పోస్టాఫీసుల వద్దకు పరుగులు తీస్తున్న మహిళలు 

తీరా ఏమీ లేదంటూ శాపనార్థాలతో తిరుగుముఖం

చిత్తూరు జిల్లా: ‘రాండొక్కో చంద్రన్న మన ఆడోళ్లకు మనిషికి రూ.15 వేల చొప్పున అకౌంట్‌లో వేశాడంట.. పోస్టాఫీసులో అకౌంట్‌ ఉండేవాళ్లు చెక్‌ చేసుకోండి’ అని ప్రచారం సాగింది. దీంతో వందలాది మంది మహిళలు పట్టణంలోని పోస్టాఫీసు వద్దకు చేరుకుని ఖాతాల్లో డబ్బులు పడలేదని ఉసూరుమంటూ వెనుదిగాల్సి వస్తోంది. పలమనేరు హెడ్‌పోస్టాఫీసు కొద్దిరోజులుగా మహిళలతో నిండిపోతోంది. ఖాతాలు తెరిచేందుకు కొందరు, డబ్బులు పడ్డాయేమో చెక్‌ చేసుకునేందుకు పోస్టాఫీసు వద్దకు వస్తున్నారు. ఈ తప్పుడు ప్రచారం ఎవరు చేశారో గాని ఏమి సమాధానం చెప్పాలో తెలియక పోస్టల్‌ అధికారులు తలలు పట్టుకుంటున్నారు.   

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అందాల రాశి... మానస వారణాశి... లేటెస్ట్ ఫోటోలు చూశారా?
photo 2

బేగంపేట్‌ : అట్టహాసంగా వింగ్స్‌ ఇండియా– 2026 ప్రారంభం (ఫొటోలు)
photo 3

వైభవంగా అంతర్వేది లక్ష్మీనరసింహస్వామి కల్యాణం (ఫొటోలు)
photo 4

ఆదివాసీ ఆచారాలతో సారలమ్మకు స్వాగతం.. మేడారంలో కిక్కిరిసిన భక్తులు (ఫొటోలు)
photo 5

'హే భగవాన్' మూవీ ప్రెస్ మీట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
How To Start An IRCTC Ticket Agent Business Under Rs5000 1
Video_icon

రైల్వేశాఖ బంపరాఫర్.. 4 వేల లోపు పెట్టుబడితో లైఫ్ సెటిల్ బిజినెస్..!
Dogs Love For His Owner Will Melt Your Heart 2
Video_icon

4 రోజులుగా గడ్డకట్టే చలిలో యజమాని మృతదేహానికి కాపలా
Devineni Avinash Fires On Deputy CM Pawan Kalyan 3
Video_icon

Devineni: మీకు రోజులు దగ్గరపడ్డాయి.. ఎక్కడ మెట్లు కడిగావో.. అక్కడికే వచ్చి
MLA Tatiparthi Chandrasekhar Fires On Chandrababu And Pawan Kalyan 4
Video_icon

3 హత్యలు, 6 మానభంగాలు.. మీ ఇంట్లో మహిళ అయితే ఇలాగే మౌనంగా ఉంటారా?
Wings India 2026 Air Show At Begumpet Airport 5
Video_icon

అదరహో అనేలా.. బేగంపేట ఎయిర్ షో
Advertisement
 