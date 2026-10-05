 మావటిపై ఏనుగు దాడి.. తీవ్రగాయాలు | Elephant attack on Maavati serious injuries | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మావటిపై ఏనుగు దాడి.. తీవ్రగాయాలు

Oct 5 2026 3:18 AM | Updated on Oct 5 2026 3:18 AM

Elephant attack on Maavati serious injuries

తిరుచానూరులో ఘటన  

చంద్రగిరి: అమ్మవారి సేవలో వినియోగించే ఏనుగు మావటిపై దాడికి పాల్పడిన ఘటన ఆదివారం తిరుపతి జిల్లా, తిరుచానూరు ఆలయ ఆవరణలో చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో మావటి తీవ్రంగా గాయపడడంతో హుటాహుటిన ఆస్పత్రికి తరలించారు. వివరాల్లోకి వెళితే.. తిరుచానూరు శ్రీపద్మావతి అమ్మవారి ఆలయంలో జరిగే ఉత్సవాలకు శ్రీనిధి అనే ఆడ ఏనుగుతో పాటు మరో ఏనుగును వినియోగిస్తారు. ఆదివారం ఆలయ ఆవరణలో అమ్మవారికి ఊంజల్‌సేవ నిర్వహించారు. దీంతో మావటిగా పనిచేస్తున్న చంద్రశేఖర్‌ గజరాజును తీసుకుని ఊంజల్‌సేవ మండపానికి చేరుకున్నాడు. 

ఉత్సవం ముగిసిన తర్వాత శ్రీనిధిని తీసుకెళ్లేందుకు చంద్రశేఖర్‌ ప్రయత్నించాడు. అయితే ఆలయ ఆవరణలో భక్తులు రాకపోకలు, శబ్దాలకు భయపడిన శ్రీనిధి ఎంతకీ ముందుకు కదలకపోవడంతో అంకుశంతో ముందుకు నడిపేందుకు యత్నించాడు. దీంతో ఏనుగు ఒక్కసారిగా తొండంతో చంద్రశేఖర్‌పై దాడికి తెగబడింది. తొండంతో పట్టుకుని కిందకు విసిరేసి తొక్కేందుకు యత్నించింది. అక్కడే ఉన్న సిబ్బంది అడ్డుకోవడంతో ప్రాణాపాయం తప్పింది. ఈ ఘటనలో మావటికి తీవ్ర గాయాలు కావడంతో పాటు రక్తపు వాంతులయ్యాయి. అక్కడే ఉన్న సిబ్బంది అతడిని స్విమ్స్‌ ఆసుపత్రిలో చేర్చారు. అనంతరం ఏనుగును తరలించారు. 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

మృణాల్ ఠాకుర్.. చాక్లెట్ బ్యూటీ (ఫొటోలు)
photo 2

డాక్టర్ బాబు నిరుపమ్ దంపతుల పెళ్లి రోజు స్పెషల్.. (ఫోటోలు)
photo 3

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో బిగ్‌బాగ్ దివి.. (ఫోటోలు)
photo 4

రోజా పువ్వులా మెరిసిపోతున్న హీరోయిన్ హెబ్బాపటేల్.. (ఫోటోలు)
photo 5

ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్ జాన్వీ కపూర్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Wife And Husband Attack On Delivery Boy For Coming Late 1
Video_icon

ఆలస్యంగా వచ్చాడని డెలివరీ బాయ్ పై భార్యభర్తలు దాడి
Jio Bharat 4G Phone At Just Rs 299 And Get 6 Months Free Recharge 2
Video_icon

జియో బంపర్ ఆఫర్.. రూ.299కే 4G, ఫోన్.. 6 నెలల ఉచిత RECHARGE
Indigo Flight Bird Strike Shamshabad Airport 3
Video_icon

ఇండిగో విమానానికి తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం
Jada Sravan Kumar Shocking Comments On Cockroach Janta Party Protest 4
Video_icon

కాక్రోచ్ లు మిమ్మల్ని వదలవు.. జడ శ్రవణ్ కుమార్ స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్
Jantantram On Vijayawada Sai Krishna Case 5
Video_icon

రక్షక భటులా..? భక్షక భటులా..?
Advertisement
 