 విదేశాల్లో ఘనంగా డాక్టర్‌ వైఎస్సార్‌ జయంతి | Dr YSR Jayanti celebrated abroad | Sakshi
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విదేశాల్లో ఘనంగా డాక్టర్‌ వైఎస్సార్‌ జయంతి

Jul 8 2026 3:36 AM | Updated on Jul 8 2026 3:36 AM

Dr YSR Jayanti celebrated abroad

కెనడాలోని టొరొంటో నగరంలో వైభవంగా వైఎస్సార్‌ జయంతి వేడుకలు

కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, సౌత్‌ ఆఫ్రికాల్లో కేక్‌ కట్‌ చేసిన అభిమానులు 

సాక్షి,అమరావతి/తిరుపతి మంగళం: మహానేత, దివంగత మాజీ సీఎం వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి జయంతిని విదేశాల్లో ప్రవాసాంధ్రులు ఘనంగా నిర్వహించారు. వైఎస్సార్‌సీపీ ఎన్‌ఆర్‌ఐ సౌత్‌ ఆఫ్రికా ఆధ్వ ర్యంలో జోహన్నెస్‌బర్గ్‌లోని మిడ్రాండ్‌లో జరిగిన కార్యక్రమానికి వైఎస్సార్‌సీపీ ఎన్‌ఆర్‌ఐ సౌత్‌ ఆఫ్రికా కన్వినర్‌ విక్రమ్‌ రెడ్డి పెట్లూరు అధ్యక్షత వహించారు. వైఎస్సార్‌ చిత్రపటానికి పూలమాల వేసి నివాళులర్పించారు. అనంతరం భారీ కేక్‌ను కట్‌ చేసి అన్నదానం చేపట్టారు. 

కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఎన్‌ఆర్‌ఐ సౌత్‌ ఆఫ్రికా ప్రతినిధులు నరసింహ రెడ్డి కల్లా, సూర్య రామిరెడ్డి, మురళి సోమిశెట్టి, శివ రాజవరపు, బి వెంకట సుబ్బా రెడ్డి , వాసు సింగారెడ్డి , వీరయ్య కట్టెపోగు, ఆంజనేయులు బిక్కా, మోహన్‌ పోలుబోయెన, అంజలి అవనిగడ్డ, మధుసూదన్‌ రెడ్డి పల్లె, అంజిరెడ్డి, వెంకట్‌ రెడ్డి ఎనుముల, శ్రీకృష్ణ రెడ్డి గరిస, కృష్ణమోహన్‌ రెడ్డి, సుధాకర్‌ కుప్పిరెడ్డి, కిషోర్‌ మారంరెడ్డి, హరీష్‌ గోరంట్ల, హరి ఆత్మకూరి, వెంకట్‌ మాగంటి, రాజేష్‌ యార్లగడ్డ , శ్రీమతి కల్పన జోసెఫ్, శివమోహన్‌ రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. 

కెనడాలో.. 
కెనడాలోని టొరంటోలో వైఎస్సార్‌ అభిమానులు, వైఎస్సార్‌సీపీ ఎన్‌ఆర్‌ఐ కమిటీ సభ్యులు కేక్‌ కట్‌ చేసి వైఎస్సార్‌ జయంతిని ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ నేతలు అలూరు సాంబశివరెడ్డి, చల్లా మధుసూదన్‌ రెడ్డి, కార్తీక్‌ ఎల్లాప్రగడ, డాక్టర్‌ జగన్‌మోహన్‌ రెడ్డి, డాక్టర్‌ ప్రదీప్‌ చింతా, పార్టీ కెనడా కన్వినర్‌ వేణు చుక్కలూరు వర్చువల్‌గా పాల్గొన్నారు. టొరంటోలో జరిగిన కార్యక్రమంలో నరసింహ రెడ్డి గుట్టిరెడ్డి, చెన్న కేశవ, ప్రతాప్‌ బొల్లారం, ఆరిఫ్, నూర్, శ్రీనివాస్‌ రెడ్డి మరెక్కగారి, చంద్రహాస్‌ చల్లా, శాలిని బెక్కం, కృష్ణ రెడ్డి అల్లంపాటి, కృష్ణ చిదిరాల, శ్రీకాంత్‌ మద్దిరెడ్డి, రమేష్‌ తుంపర, సుబ్బా రావు, గుణశేఖర్‌ కొనపల్లి, విష్ణు వంగాల, కల్యాణ్‌ గుర్రంకొండ, శైలేష్‌ పాల్యం తదితరులు పాల్గొన్నారు.  

ఆస్ట్రేలియాలో.. 
ఆ్రస్టేలియాలోని బ్రిస్బేన్‌లో వైఎస్సార్‌సీపీ స్థానిక నాయకులు, అభిమానులు వైఎస్సార్‌ చిత్రపటానికి నివాళులు అరి్పంచారు. అనంతరం కేక్‌ను కట్‌ చేశారు. ఈ వేడుకల్లో బ్రహ్మరెడ్డి ఎరువూరి, కిషోర్, జస్వంత్‌ బొమ్మిరెడ్డి, వంశీ చాగంటి, శ్రీనివాసులు రెడ్డి, చిన్నప్ప, శౌర్య పాల్గొన్నారు. అలాగే, కందుల భరత్‌ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఆస్ట్రేలియాలోని అన్ని రాష్ట్రాల్లో వైఎస్సార్‌ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా నిర్వహించారు. నార్తన్‌ టెరిటోరీలోని డారి్వన్‌ నగరంలో కొమ్మిరెడ్డి చంద్ర శేఖర్‌ రెడ్డి, శివ హర్షవర్థన్‌ రెడ్డి వంగ, లక్ష్మణ్‌ రెడ్డి, రాఘవేంద్ర రావు, శ్యామ్‌ సుందర్‌ రెడ్డి, రవితేజ మదినేని ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు. 

   ఆస్ట్రేలియాలోని బ్రిస్బేన్‌లో దివంగత ముఖ్యమంత్రి డాక్టర్‌ వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి జయంతి వేడుకలు 

పెర్త్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో వంశీ కృష్ణా రెడ్డి, యశ్వంత్, సతీష్, త్రినాథ్, వినయ్, శరత్‌ తదితరులు పాల్గొన్నారు. మెల్బోర్న్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో వైఎస్సార్‌సీపీ ఆ్రస్టేలియా కన్వినర్‌ భరత్, విక్టోరియా కన్వినర్‌ కృష్ణా రెడ్డి, సహ కన్వినర్‌ రామాంజి, కోర్‌ టీమ్‌ సభ్యులు శిరీష, స్వాతి, యశు, బ్రహ్మ రెడ్డి, పవన్, సురేష్‌ రెడ్డి, శ్రీకాంత్‌ రెడ్డి, అబ్దుల్, రవి వర్మ, తేరా జయవర్ధన్‌ రెడ్డి, శ్రీనాథ్, నితీష్, ప్రణీత్, రోహిత్, అభిషేక్, ఉదయ్, భార్గవ్, యశ్వంత్, దశరథ్‌ రెడ్డి, పార్థసారథి పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వైఎస్సార్‌సీపీ ఎన్‌ఆర్‌ఐ విభాగం గ్లోబల్‌ కో–ఆర్డినేటర్‌ ఆలూరు సాంబశివారెడ్డి, పార్టీ నేతలు నూర్‌ ఫాతిమా, గోపిరెడ్డి శ్రీనివాస రెడ్డి, కారుమూరి వెంకటరెడ్డి వీడియో కాన్ఫరెన్స్‌ ద్వారా పాల్గొని ప్రసంగించారు.  

                       ఆస్ట్రేలియాలోని మెల్బోర్న్‌లో వైఎస్సార్‌ జయంతి వేడుకలు 

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