 రైళ్ల రాకపోకలపై తుపాను ప్రభావం | Cyclone Impact: Train Services Disrupted in Andhra Pradesh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

రైళ్ల రాకపోకలపై తుపాను ప్రభావం

Oct 29 2026 5:48 AM | Updated on Oct 29 2026 5:48 AM

Cyclone Impact: Train Services Disrupted in Andhra Pradesh

నాలుగు రీ–షెడ్యూల్‌.. మూడు రద్దు

తుపాను ప్రభావంతో బుధవారం మూడు రైళ్లను రద్దు చేశారు. అవి ఏంటంటే

సాక్షి, అమరావతి/రైల్వేస్టేషన్‌(విజయవాడ పశ్చిమ): తుపాను ప్రభావంతో రైళ్ల రాకపోకలపై మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ప్రయాణికుల భద్రత, రైళ్ల నిర్వహణ దృష్ట్యా 4 రైళ్లను రీషెడ్యూల్‌ చేయడంతోపాటు మరో రైలును పాక్షికంగా రద్దు చేసినట్లు దక్షిణ కోస్తా రైల్వే డివిజన్‌(విజయవాడ) బుధవారం వెల్లడించింది. గుంతకల్లు–విశాఖ(18522) రైలు అక్టోబర్‌ 29న గుంతకల్లు నుంచి కాకుండా తిరుపతి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. దీంతో గుంతకల్లు–తిరుపతి మధ్య ఈ రైలు రాకపోకలు రద్దయ్యాయి. అలాగే, విశాఖ–లోకమాన్య తిలక్‌ టెర్మినస్‌ (18519) రైలును దారి మళ్లించారు. ఈ రైలు ఉదయం 4 గంటలకు విశాఖ నుంచి బయలుదేరి దువ్వాడ–ఏలూరు–విజయవాడ మీదుగా ప్రయాణించేలా మార్పు చేశారు. దీంతో తణుకు, భీమవరం టౌన్, ఆకివీడు, కైకలూరు, గుడివాడ స్టేషన్లలో ఈ రైలు వెళ్లలేదు. 

తుపాను ప్రభావంతో బుధవారం మూడు రైళ్లను రద్దు చేశారు. అవి ఏంటంటే

సికింద్రాబాద్‌–విశాఖ(20834) నరసాపూర్‌–తూత్తుకుడి (06020), నరసాపూర్‌–తిరువణ్ణామలై (17291)

బయలుదేరే సమయం మారిన 5 రైళ్లు

చెన్నై సెంట్రల్‌–హౌరా(12842)– 2 గంటలు ఆలస్యం 
గుంటూరు–డోన్‌(17228)– గంటన్నర ఆలస్యం
ఎర్నాకుళం–బిలాస్‌పూర్‌ (22816)– 3 గంటలు ఆలస్యం 
ఎస్‌ఎంవీటీ బెంగళూరు–హౌరా(12864)– గంట ఆలస్యం
సీఎస్‌ఎంటీ ముంబై–చెన్నై సెంట్రల్‌(22159)– గంట 45 నిమిషాలు ఆలస్యం 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

అర్నబ్ తుపాను విధ్వంసం.. కోనసీమ జిల్లా అతలాకుతలం (ఫోటోలు)
photo 2

‘KilleR’ సినిమా 1 కోటి రూపాయల కాంటెస్ట్ ప్రెస్‌మీట్ (ఫోటోలు)
photo 3

‘దొంగ నా కొడుకు’ మూవీ సాంగ్ లాంచ్ (ఫోటోలు)
photo 4

స్టాక్‌ మార్కెట్‌లోకి జియో.. అంబానీ కుటుంబంలో వెల్లివిరిసిన ఆనందాలు (ఫోటోలు)
photo 5

ప్రీ-రిలీజ్ వేడుకలో మెరిసిన హీరోయిన్ నివేదా పేతురాజ్ (ఫోటోలు)

Video

View all
Abhishek Sharma's 35 Ball Century Stuns Pakistan Cricketers 1
Video_icon

అభిషేక్ విధ్వంసం! పాక్ క్రికెటర్లు ఫిదా!
Visakha Weather Department Officer PLN Murthy About Arnab Cyclone 2
Video_icon

IMD హెచ్చరిక... కోస్తా కొట్టుకుపోయేలా తుఫాన్ బీభత్సం
SRH Kavya Anirudh Wedding Reception 3
Video_icon

కావ్య-అనిరుధ్ పెళ్లి .. అతిథుల లిస్ట్ లో ఏకైక టాలీవుడ్ హీరో

YS Manohar Reddy About YS Jagan Comments In Pulivendula Meeting 4
Video_icon

పులివెందులలో YSRCP ఘన విజయం పక్కా... జగన్ ఇచ్చిన ధైర్యంతో... !
Devulapalli Amar SENSATIONAL Comments On Chandrababu Over conspiracy On AP Local Body Election 5
Video_icon

ఎన్నికల రిగ్గింగ్ విన్నా కానీ.. నామినేషన్ ల రిగ్గింగ్ ఇప్పుడే చూస్తున్నా...
Advertisement
 