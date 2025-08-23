 డిగ్రీ ఆప్షన్లలో గందరగోళం | Confusion in degree options | Sakshi
డిగ్రీ ఆప్షన్లలో గందరగోళం

Aug 23 2025 3:36 AM | Updated on Aug 23 2025 3:36 AM

Confusion in degree options

ఉన్నత విద్యా మండలి మార్గదర్శకాలపై సందేహాలెన్నో.. 

సాక్షి, అమరావతి: డిగ్రీ ప్రవేశాల్లో విద్యార్థులు వెబ్‌ ఆ­ప్ష­న్ల నమోదులో కూటమి ప్రభుత్వం గందరగోళం సృష్టి­స్తోంది. ఓఏఎండీసీ పోర్టల్‌లో సొంతంగా ఆప్ష­న్లు ఎంపిక చేసుకోవడంతోపాటుగా కళాశాలలకు నే­రు­గా వె­ళ్లి దరఖాస్తు ఇవ్వడం ద్వారా విద్యార్థులు ఆ­ప­్షన్లు ఎంపిక చేసుకోవచ్చని ప్రకటించడం సీట్ల భ­ర్తీపై తీవ్ర ప్ర­భావాన్ని చూపనుంది. ఈ మేరకు శుక్రవారం ఉ­న్న­త విద్యా మండలి విడుదల చేసిన మార్గదర్శకాలు వి­ద్యార్థుల భవితవ్యాన్ని ప్రశ్నార్థకం చేస్తున్నాయి. 

ఆ­న్‌­లైన్‌లో సులభంగా ఆప్షన్ల వెసులు­బా­టు ఉన్నప్పుడు క­ళా­శాలలకు వెళ్లాల్సిన అవసరం ఏ­మిటనే ప్రశ్న వినిపిస్తోంది. ఒక విద్యార్థి ఆన్‌లైన్‌లో తనకు నచి్చన కళాశాల కోర్సును ఎంపిక చేసుకోవ­చ్చు. ఇలా ఎన్ని కళాశా­లల్లో ఎన్ని కోర్సులకైనా ఆప్ష­న్లు పెట్టుకోవచ్చు. కా­నీ, ఉన్నత విద్యా మండలి మా­త్రం వెబ్‌ ఆప్షన్లకు రెండు మార్గాలుగా అవకాశం కల్పి­స్తోంది. ఇక్కడ విద్యార్థి సొంతంగా ఆన్‌లైన్‌లో కాకుండా నేరుగా కళాశాలకు వె­ళ్లి దరఖాస్తు చేసుకుంటే.. ఆ క­ళాశాలలో సీటు రాకపో­తే సదరు విద్యార్థి పరిస్థితి ఏ­మి­టనేది ప్రశ్నార్థకం. 

పో­నీ, ఒక కళాశాలకు వెళ్లి అ­క్క­డి కోర్సుల్లో ఆప్షన్లతోపా­టు వేరే కళాశాలలోని కోర్సు­ల ఆప్షన్ల ఎంపిక కుదరదు. మ­ళ్లీ ఇక్క­డ విద్యార్థి ఆన్‌లైన్‌లో ఆç­³్షన్‌ పెట్టుకోవాలి/మరో కళా­శా­లలకు వెళ్లి విడిగా ద­రఖాస్తు చేసుకో­వా­లి. ఆప్షన్ల మార్పు సమయంలో ఆన్‌లైన్‌లో పెట్టిన ఆ­ప్ష­న్లు ఎన్నై­నా మార్చుకోవచ్చు. కానీ, కళాశాలకు వెళ్లి న­మోదు చే­సు­కున్న ఆప్షన్‌ను మార్చడానికి వీలుప­డదు. ఇది విద్యార్థి ప్రాథమిక హక్కును హరించడమే. 

