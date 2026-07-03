 షరతులతో రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు | Conditional increase in retirement age | Sakshi
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షరతులతో రిటైర్మెంట్‌ వయస్సు పెంపు

Jul 3 2026 3:32 AM | Updated on Jul 3 2026 3:32 AM

Conditional increase in retirement age

ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, సొసైటీల్లో 62 ఏళ్ల వరకు పెంపునకు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం

సాక్షి, అమరావతి: ప్రభుత్వ రంగ సంస్థలు, సొసై­టీలు, రాష్ట్ర పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం–2014లో 9, 10 షెడ్యూళ్లలో చేర్చిన సంస్థల్లో ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సు 60 ఏళ్ల నుంచి 62 ఏళ్లకు పెంచేందుకు సూత్రప్రాయంగా ఆమోదం తెలుపుతూ ఆర్థిక శాఖ గురువారం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. అయితే, ఈ పదవీ విరమణ పెంపునకు పలు షరతులు విధించింది. పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపు 2022 జనవరి 1 నుంచి వర్తిస్తుందని తెలి­పి­ంది.

ఇప్పటికే 60 ఏళ్లకు పదవీ విరమణ చేసిన వారి­ని తిరిగి 62 ఏళ్ల వరకు విధుల్లోకి తీసుకోవా­లని,  అయితే పదవీ విరమణ, తిరిగి చేరే మధ్య కా­లాన్ని ఉద్యోగేతర కాలంగా పరిగణించి ఎలాంటి జీతం చెల్లించరని ఉత్తర్వుల్లో స్పష్టం చేశారు. సంస్థల ఆర్థిక పరిస్థితులు, అవసరం ఆధారంగానే పదవీ విరమణ వయస్సు పెంపుపై నిర్ణయం తీసు­కోవాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు. రిటైర్మెంట్‌పై ఆ సంస్థలు అనుసరించాల్సిన మార్గదర్శ­కాలు ఇవీ..

» 60 సంవత్సరాలు నిండిన తర్వాత పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులను, 62 సంవత్సరాల వరకు తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకోవాలి. ఇందుకు అనుగుణంగా ఆ సంస్థలు/సొసైటీలు/­కార్పొరే­షన్లు నిబంధనల్లో అవసరమైన సవరణలు చేయాలి.
»  కోర్టు ఉత్తర్వుల ఆధారంగా 62 సంవత్సరాల వయస్సు వరకు సర్వీసులో కొనసాగిన ఉద్యోగి, తత్ఫలితంగా వచ్చే అన్ని ప్రయోజనా­లతో పాటు క్రమబద్ధమైన సర్వీసును అందించినట్లుగా పరిగణించబడతారు. అటువంటి సంస్థల నిబంధనల ప్రకారం వర్తించే పింఛను ప్రయోజనాలు ఏవైనా ఉంటే, వాటిని తదనుగుణంగా ప్రాసెస్‌ చేయాలి.
»  ఇప్పటికే పదవీ విరమణ చేసిన ఉద్యోగులను తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకుంటే పదవీ విరమణ తేదీ నుండి తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకున్న తేదీ వర­కు ఉన్న కాలాన్ని ఉద్యోగేతర కాలంగా పరిగ­ణి­ంచాలి. ఈ కాలంలో ఎలాంటి జీతం చెల్లించరు.
» అయితే, వార్షిక గ్రేడ్‌ ఇంక్రిమెంట్‌ విడుదల కోసం ఉద్యోగేతర కాలాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాలి. ఇంక్రిమెంట్‌ ప్రయోజనం తిరిగి విధుల్లోకి తీసుకున్న తేదీ నుంచి మాత్రమే వర్తిస్తుంది. సీనియారిటీ, పదోన్నతులు మొద­లైన వాటి కోసం ఈ కాలాన్ని లెక్కించాలి. పింఛను అర్హత గల సంస్థల్లో ఈ కాలంలో పొందుతున్న పింఛన్‌ను కొనసాగించవచ్చు.
» తిరిగి విధుల్లో చేరిన ఉద్యోగులు పదవీ విర­మణ తరువాత పొందిన పింఛను ప్రయో­జనాలను, గ్రాట్యుటీ, ఆర్జిత సెలవుల నగదును తిరిగిసంస్థలకు చెల్లించాలి.
»  60 సంవత్సరాల వయస్సులో పదవీ విరమణ చేసి, తిరిగి విధుల్లో చేరడానికి ఆసక్తి లేని ఉద్యోగుల రిటైర్మెంట్‌ను నిబంధనల ప్రకారం అనుమతించవచ్చు.
» రెసిడెన్షియల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ సొసైటీల్లో ఉద్యోగుల అవసరం వాస్తవికత, ఈ సొసైటీల పనితీరు అంచ­నా ఆధారంగా నిర్ణయం తీసుకోవాలి. బడ్జెట్‌ అవ­సరాల కోసం ఆర్థిక శాఖ ఆమోదం పొందాలి.

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