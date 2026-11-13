వేల యూనిట్ల రక్తం ఏమైంది?

టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అమిలినేని ఆధ్వర్యంలో కళ్యాణదుర్గంలో 7,439 యూనిట్ల రక్త సేకరణ
పలు ఆసుపత్రులకు పంపిణీ చేసింది 3,246 యూనిట్లు
నేటికీ లెక్కతేలని మిగిలిన 4,193 యూనిట్ల రక్తం
రాష్ట్రపతికి ఫిర్యాదు చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత
విచారణకు కేంద్రం ఆదేశం
కళ్యాణదుర్గం: రక్తదాన శిబిరం వెనుక భారీ కుంభకోణం దాగుందా? సేవ ముసుగులో వేల యూనిట్ల మానవ రక్తాన్ని అక్రమంగా బ్లాక్ మార్కెట్కు తరలించారా అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు కళ్యాణదుర్గం అంతటా వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ 20న చంద్రబాబు జన్మదినం సందర్భంగా అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు ఆధ్వర్యంలో భారీ రక్తదాన శిబిరం నిర్వహించి 7,439 మంది దాతల నుంచి రక్తాన్ని సేకరించినట్లు ప్రకటించారు. ఈ రక్తం పంపిణీలో భారీ అవకతవకలు జరిగాయంటూ వైఎస్సార్సీపీ కళ్యాణదుర్గం మునిసిపల్ విభాగం కన్వీనర్ ఐ.సుధీర్ ఆరోపించారు.
ఆయన సమాచార హక్కు చట్టం (ఆర్టీఐ)ద్వారా సేకరించిన వివరాల ప్రకారం 7,439 యూనిట్ల రక్తంలో రెడ్ క్రాస్, రూరల్ డెవలప్మెంట్ ట్రస్టు(ఆర్డీటీ) ఆసుపత్రులు, అనంతపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి, ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్లకు కలిపి 3,246 యూనిట్ల రక్తం మాత్రమే అందజేశారు. మిగిలిన 4,193 యూనిట్ల రక్తం ఎక్కడికి చేరింది అనేది తేలాల్సి ఉంది. బళ్లారి, బెంగళూరుతో పాటు కర్ణాటకలోని మరికొన్ని ప్రాంతాలకు, హైదరాబాద్కు అక్రమంగా తరలివెళ్లిందనే ఆరోపణలు వినిపిస్తున్నాయి.
రాష్ట్రపతికి ఫిర్యాదు..రంగంలోకి కేంద్రం
రక్తదాతల త్యాగాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ టీడీపీ ఎమ్మెల్యే అమిలినేని ఇతర రాష్ట్రాలకు రక్తాన్ని అక్రమంగా రవాణా చేశారంటూ ఐ.సుధీర్ రాష్ట్రపతికి, కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీన్ని సీరియస్గా పరిగణించిన కేంద్ర ఆరోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ మంత్రిత్వ శాఖ గత నెల 31న విచారణకు ఆదేశించింది. ఈ మేరకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ జనరల్ మానస్ ప్రతిమ్ రాయ్ ఏపీ స్టేట్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ప్యూజన్ కౌన్సిల్ ప్రాజెక్ట్ డైరెక్టర్కు లేఖ రాసి దీనిపై విచారణ చేసి 2 వారాల్లోగా నివేదిక సమర్పించాలని ఆదేశించారు.