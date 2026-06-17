 ఏపీ బీచ్‌లలో మద్యం అమ్మకాలు.. అమల్లోకి వచ్చేది ఎప్పటి నుంచంటే? | Beach Bars Coming Soon in Andhra Pradesh | Sakshi
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ఏపీ బీచ్‌లలో మద్యం అమ్మకాలు.. అమల్లోకి వచ్చేది ఎప్పటి నుంచంటే?

Jun 17 2026 5:52 PM | Updated on Jun 17 2026 6:23 PM

Beach Bars Coming Soon in Andhra Pradesh

సాక్షి,విజయవాడ: ఏపీలో బీచ్‌ బార్లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. భారీగా మద్యం తాగించాలని చంద్రబాబు సర్కార్‌ మరో నిర్ణయం తీసుకుంది. బీచ్‌లలో బార్లు ఏర్పాటు చేసేందుకు మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. బీచ్ షాక్స్ పేరుతో ఏర్పాటు చేసేందుకు ఎక్సైజ్ శాఖ 362 జీవో ఇచ్చింది.12 జిల్లాల్లో ఏపీటీడీసీ గుర్తించిన చోట్ల బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటుకు విధివిధానాల్ని రూపొందించింది. 

మంత్రివర్గ ఉపసంఘం సిఫారసుల మేరకు ఎంపిక చేసిన బీచ్‌లలో ఏర్పాటు కానున్నాయి. సెప్టెంబర్ 1 నుంచి 2029 ఆగస్టు వరకు బీచ్ షాక్స్ ఏర్పాటుకు నోటిఫికేషన్ జారీ చేసింది. పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద సూర్యలంక, విశాఖ బీచ్‌లలో ఏర్పాటుకు ప్రతిపాదన తెచ్చింది.  

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