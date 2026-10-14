సాక్షి, విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ (SEC) ప్రెస్మీట్ వాయిదా పడింది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా తొలుత ఉదయం 11.30 గంటలకు మీడియా సమావేశం నిర్వహించాలని నిర్ణయించారు. ఈ మేరకు మీడియా ప్రతినిధులు పెద్ద సంఖ్యలో హాజరయ్యారు. అయితే, చివరి నిమిషంలో ప్రెస్మీట్ను వాయిదా వేస్తున్నట్లు SEC అధికారులు ప్రకటించారు.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, మధ్యాహ్నం 3.15 గంటలకు ప్రెస్మీట్ నిర్వహించనున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ సమావేశంలో ఎన్నికల కమిషన్ ఎన్నికల షెడ్యూల్కు సంబంధించి ప్రకటన చేసే అవకాశం ఉంది. అయితే, నోటిఫికేషన్ విడుదలపై అధికారిక స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ప్రెస్మీట్ వాయిదా వెనుక కారణాలేమిటి? ఎన్నికల షెడ్యూల్పై కమిషనర్ ఎలాంటి ప్రకటన చేయనున్నారు? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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