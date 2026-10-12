 ఏపీ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లు ఖరారు! | AP Municipal Election Reservations Here Full Details | Sakshi
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ఏపీ మున్సిపల్‌ ఎన్నికల రిజర్వేషన్లు ఖరారు!

Oct 12 2026 10:14 AM | Updated on Oct 12 2026 10:23 AM

AP Municipal Election Reservations Here Full Details

సాక్షి, విజయవాడ: ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో మున్సిపల్‌ ఎన్నికల నిర్వహణకు కీలక ముందడుగు పడింది. రాష్ట్రంలోని 17 నగరపాలక సంస్థలు, 106 మున్సిపాలిటీల్లో రిజర్వేషన్ల ఖరారు ప్రక్రియ కొలిక్కి వచ్చింది. రిజర్వేషన్లపై కసరత్తు పూర్తికావడంతో తుది జాబితాను నేడు విడుదల చేయనున్నట్లు సమాచారం. ఈ జాబితాతో ఏ నగరపాలక సంస్థ, మున్సిపాలిటీలో ఏ వర్గానికి ప్రాతినిధ్యం దక్కనుందో స్పష్టత రానుంది.

నగరపాలక సంస్థల రిజర్వేషన్లు ఇలా..

ఎస్టీ-జనరల్‌: మంగళగిరి

ఎస్సీ-మహిళ: కర్నూలు

ఎస్సీ-జనరల్‌: రాజమహేంద్రవరం

బీసీ-మహిళలు: మచిలీపట్నం, కాకినాడ,

బీసీ-జనరల్‌: చిత్తూరు, అనంతపురం, ఏలూరు

మహిళలు-జనరల్‌: శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, వైఎస్సార్ జిల్లా, గుంటూరు, కడప, గ్రేటర్‌ విశాఖపట్నం మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌

అన్‌రిజర్వ్‌డ్‌: ఒంగోలు, నెల్లూరు, తిరుపతి, విజయవాడ

పురపాలక సంఘాలు: 106

ఎస్టీ-మహిళ: గూడూరు

ఎస్టీ-జనరల్‌: ఆత్మకూరు, ఆలూరు

ఎస్సీ-మహిళలు:  కొండపల్లి, నిడదవోలు, ఏలేశ్వరం, చింతలపూడి, సూళ్లూరుపేట, గుత్తి, చీరాల

ఎస్సీ-జనరల్‌:  ఉయ్యూరు, నూజివీడు, కుప్పం, సామర్లకోట, పిఠాపురం, బాపట్ల, పొదిలి

బీసీ-మహిళ:  జంగారెడ్డిగూడెం, నర్సీపట్నం, నాయుడుపేట,చిలకలూరిపేట, ఇచ్ఛాపురం, కొవ్వూరు, పాలకొల్లు, గుంతకల్లు, గుడివాడ, నందిగామ, ముమ్మిడివరం, మదనపల్లె, నరసరావుపేట, అమలాపురం

బీసీ-జనరల్‌: కావలి, కదిరి, బి.కొత్తకోట, కందుకూరు, హిందూపురం, ఆత్మకూరు (నెల్లూరు), అద్దంకి, కమలాపురం, నెల్లిమర్ల, మడకశిర, ఆళ్లగడ్డ, గురజాల, దాచేపల్లి, గొల్లప్రోలు, మార్కాపురం, నంద్యాల, బేతంచెర్ల, నందికొట్కూరు, దర్శి, గూడూరు (కర్నూలు), మైదుకూరు, బద్వేలు

జనరల్‌-మహిళ: 
కనిగిరి, వెంకటగిరి, నరసాపురం, పలాస-కాశీబుగ్గ, పెడన, పలమనేరు, జమ్మలమడుగు, ఆకివీడు, పాలకొండ, పొన్నూరు, భీమవరం, జగ్గయ్యపేట, బుచ్చిరెడ్డిపాళెం, ఎర్రగుంట్ల, యలమంచిలి, కల్యాణదుర్గం, ఆమదాలవలస, పుంగనూరు, మాచర్ల, రాజంపేట, ఆదోని, డోన్, రాజాం, బొబ్బిలి, రేపల్లె, పులివెందుల, ఎమ్మిగనూరు

అన్‌ రిజర్వ్‌డ్‌: పుట్టపర్తి, పెనుకొండ, రాయచోటి, సాలూరు, తణుకు, తెనాలి, తాడేపల్లిగూడెం, రామచంద్రాపురం, సత్తెనపల్లి, శ్రీకాళహస్తి, తుని, పార్వతీపురం, ప్రొద్దుటూరు, పుత్తూరు, మండపేట, నగరి, చీమకుర్తి, తిరువూరు, రాయదుర్గం, గిద్దలూరు, వినుకొండ, పెద్దాపురం, ధర్మవరం, తాడిగడప, పిడుగురాళ్ల, తాడిపత్రి ఉన్నాయి.

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