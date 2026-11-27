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Nov 27 2026 5:52 AM | Updated on Nov 27 2026 5:52 AM
సాక్షి, అమరావతి: మెడికల్ పీజీ కోర్సుల్లో రెండో విడత కన్వీనర్ కోటా సీట్లను ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం కేటాయించింది. సీట్లు దక్కించుకున్న అభ్యర్థులు ఈ నెల 30 లోపు కాలేజీల్లో రిపోర్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
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