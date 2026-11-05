జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ అప్డేట్స్..
నంద్యాల జిల్లా..
- నందికొట్కూరు నియోజకవర్గంలో బరితెగిస్తున్న టీడీపీ..
- గ్రామాల్లో ఎక్కడికక్కడ వైఎస్సార్సీపీ నేతల అరెస్ట్..
- వారిని నందికొట్కూరు రూరల్ స్టేషన్లో పెట్టిన పోలీసులు..
- జడ్పీటీసీ,ఎంపీటీసీ ఎన్నికల్లో టీడీపీకి వన్ సైడ్ చేయాలంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలపై పోలీసుల వేధింపులు..
- మిడుతూరు, జూపాడుబంగ్లా మండల వైఎస్సార్సీపీ నేతలు శివరామిరెడ్డి, క్రిష్ణ రెడ్డి, రామిరెడ్డి రెడ్డి, రమణ, మస్తాన్, రంగస్వామి, శివ, అన్వర్లను పోలీస్ స్టేషన్లో ఉంచిన పోలీసులు..
వైయస్సార్ జిల్లా..
లింగాల మండలం ఇప్పట్లలో టీడీపీ మూకల దాష్టీకం..
- సాక్షి విలేకరి పుల్లారెడ్డిపై దాడి.. కర్రలతో దాడికి దిగిన మూకలు..
- జడ్పీటీసీ వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి శ్రీదేవి, ఇండిపెండెంట్ అభ్యర్థి సురేఖపై కూడా దాడి
- మహిళా అభ్యర్థులపై దాడి చేసి వారి మెడలో బంగారం లాక్కునే ప్రయత్నం
- తీవ్ర గాయాలతో అభ్యర్థులు, విలేకరి..
- ఏ ఒక్క ఏజెంట్ను బూత్లోకి వెళ్లకుండా అడ్డగింత...
అన్నమయ్య జిల్లా..
- పుంగునూరు నియోజకవర్గంలో కొనసాగుతున్న టీడీపీ నేతల గూండాగిరి
- రొంపిచర్ల గ్రామపంచాయతీలో పోలింగ్ బూత్లో వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను అడ్డుకుంటున్న టీడీపీ నాయకులు
- ప్రేక్షకపాత్ర పోషిస్తున్న పోలీసులు, పోలింగ్ అధికారులు...
చేజర్లలో బరితెగించిన కూటమినేతలు..
- కోటితీర్థంలో వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను పోలింగ్ బూత్లోకి రానివ్వని వైనం..
- ప్రతిపక్ష ఏజెంట్లు లేకపోవడంతో మొదటి గంటలోనే రిగ్గింగ్కు పాల్పడుతున్న కూటమి నాయకులు..
- జిల్లా కలెక్టర్ ఎస్పీ స్పందించాలని వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ డిమాండ్..
వైఎస్సార్ జిల్లా
- జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో మళ్లీ అరాచకాలకు పాల్పడుతున్న టీడీపీ
- టీడీపీకి పూర్తిగా సహకరిస్తున్న పోలీసులు
- గ్రామాల్లో వైఎస్సార్సీపీ నాయకులే టార్గెట్గా అరెస్టులు
- పులివెందుల మండలం ఆర్ తుమ్మలపల్లి సర్పంచ్ మహేశ్వర్ రెడ్డి, సుబ్బారెడ్డిల అరెస్ట్
- నల్లపురెడ్డిపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు ఉమ్మారెడ్డి అరెస్ట్
- వేములలో పోలింగ్ బూత్ల వద్ద రాళ్లు సిద్ధం చేసుకున్న టీడీపీ నేతలు
- పులివెందుల, వేముల, వేంపల్లి, లింగాల మండలంలో అరాచకానికి స్కెచ్
- పోలింగ్ బూత్ల వద్ద కిరాయి మూకలు
- ఏజెంట్లు, ఓటర్లను అడ్డుకునేందుకు కుట్ర
టీడీపీ నేతల అరాచకం..
- అన్నమయ్య జిల్లాలో రెచ్చిపోయిన టీడీపీ నేతలు
- పుంగనూరు మండలం ఈడిగపల్లిలో వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లు ఐడీలను లాక్కొని వారిని బయటకు నెట్టివేసిన కూటమి నేతలు
- చౌడేపల్లి మండలం దుర్గ సముద్రంలో ఏజెంట్ల ఐడీలను లాక్కొని ఇదే తరహాలో బయటకు పంపించిన కూటమి నేతలు
వైఎస్సార్ జిల్లా..
- పెద్దముడియం మండలంలో మొదలైన కూటమి నేతల దాడులు
- భూతపురం గ్రామం వద్ద వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుపై దాడి చేసి అద్దం పగులగొట్టిన పచ్చ గూండాలు
- గుండ్లకుంట గ్రామం వద్ద ఎమ్మెల్సీ రామసుబ్బారెడ్డి ఇంటిని చుట్టుముట్టిన పోలీసులు
- నేడు పెద్దముడియం మండలంలో 9 ఎంపీటీసీలకు ఒక జడ్పీటీసీకి జరగనున్న ఎన్నికలు
- పోలింగ్ మొదలవకముందే దాడులకు పాల్పడుతున్న కూటమి గుండాలు
- బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి, టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు భూపేష్ ఆధ్వర్యంలో కొనసాగుతున్న దాడులు
- మొన్న జమ్మలమడుగు మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో చేసిన రిగ్గింగ్,
- ఇప్పుడు పెద్దముడియం మండలంలో అదే తరహాలో చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసుకున్న కూటమి నాయకులు
- పెద్దఎత్తున బయటి ప్రాంతాల నుండి రౌడీ మూకలను తరలించి హింసా కాండకు రంగం సిద్ధం
నంద్యాల జిల్లా...
- జూపాడుబంగ్లా (మ) మండ్లెం పోలింగ్ బూత్ వద్ద ఉద్రిక్తత,
- వైఎస్సార్సీపీ ఏజెంట్లను లోపలికి పోనివ్వకుండా అడ్డుకున్న పోలీసులు,
- ఇదేమీ న్యాయం అంటూ పోలీసుల తీరుపై తిరగబడ్డ జనం..
- పోలింగ్ బూత్ వద్ద బైఠాయించి నిరసన తెలిపిన ఏజెంట్లు,
- బలవంతంగా బయటకు పంపేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న పోలీసులు
వైఎస్సార్ జిల్లా..
- జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లోనూ అరాచకానికి తెరలేపుతున్న టీడీపీ
- వేముల మండలంలో పోలింగ్ కేంద్రాల వద్ద రాళ్లు సిద్ధం చేసిన టీడీపీ నాయకులు
- ఉదయాన్నే పోలింగ్ బూత్లను ఆక్రమించుకునేందుకు కిరాయి మూకలను సిద్ధం చేస్తున్న పచ్చ బ్యాచ్
- రాళ్లు, కర్రలు సిద్ధం చేసుకుని ఏజెంట్లు, ఓట్లర్లపై దాడికి సిద్ధం
- పులివెందుల నియోజకవర్గంలో లింగాల, పులివెందుల, వేముల, వేంపల్లిలో జడ్పీటీసీ ఎన్నికలు
- అన్ని మండలాల్లో అదే దాష్టీకానికి సిద్ధమవుతున్న టీడీపీ
కాసేపట్లో పరిషత్ ఎన్నికల పోలింగ్ ప్రారంభం..
582 జడ్పీటీసీ,7,767 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు పోలింగ్
పోటీలో మొత్తం 20,966 మంది అభ్యర్థులు
2.61 కోట్ల మంది ఓటర్లు.. 31,460 పోలింగ్ కేంద్రాలు
పోలింగ్కు వర్షం బెడద